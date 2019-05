Eveniment la Museikon

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a X-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor a atras la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia un numar mare de vizitatori. Astfel, nu mai puțin de 5.200 de persoane au calcat pragul muzeului albaiulian cu ocazia evenimentului organizat sambata, 18 mai 2019, intre orele 19.00 – 01.00. De remarcat…

- Sambata noaptea, istoria prinde viața la Alba Iulia. Evenimentul Noaptea Muzeelor se desfasoara la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Museikon, intre orele 19.00 si 01.00. Pe langa acces gratuit in muzeu, organizatorii pregatesc evenimente de reconstituire istorica si ateliere antice asezonate…

- Noaptea in care istoria prinde viața. Evenimentul Noaptea Muzeelor se desfasoara in Alba Iulia, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Museikon, sambata, 18 mai, intre orele 19.00 si 1.00. Pe langa acces gratuit in muzeu, organizatorii pregatesc evenimente de reconstituire istorica si ateliere antice…

- Marți, 23 aprilie 2019, ora 15.00, Muzeul National de Arta al Moldovei, (Chisinau, Republica Moldova), in colaborare cu Consiliul Judetean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea, va inaugura Expoziția de arta contemporana ,,10+1’’ 2018. Lucrarile expuse sunt donatii ale artistilor participanti la Simpozionul…

- Marți, 23 aprilie 2019, ora 17, la Museikon va avea loc spectacolul de teatru de papuși „Dușmanul cel Bun”. Evenimentul este organizat de Fundația OAC și este dedicat Sarbatorilor de Paște. Astfel, copiii din Alba Iulia vor putea afla intr-un mod inedit semnificația Paștelor. De asemenea, programul…

- Marți, 2 aprilie 2019, la ora 18, la Museikon va avea loc vernisajul expoziției „Laic și Sacru in Podișul Central Moldovenesc”. Expoziția oferita de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este rezultatul unei fructuoase colaborari, mai ales in ultimii ani, intre Muzeul din Vaslui și Muzeul Național…

- Joi, 14 martie 2019, la ora 16.00, la Museikon, va fi vernisata o interesanta expoziție de fotografie documentara. Intitulata „Cele mai frumoase amintiri ale Romanovilor”, expoziția – inițiata și itinerata de Asociația Predania – comemoreaza centenarul scurs de la martiriul familiei imperiale a Rusiei.…

- Marți, 5 martie 2019, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii martie: Harta orașului Alba Iulia, pe la 1919. Harta ce constituie “Exponatul Lunii Martie” arata modul in care s-a “romanizat” Alba Iulia, in scurta vreme dupa Unirea de la 1 Decembrie 1918.…