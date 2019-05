Numarul total de alegatori inscrisi in Registrul Electoral este de 18.987.675 de persoane, din care 18.835 au drepturile de vot radiate la data 26.05.2019, in urma interzicerii exercitarii dreptului de a alege sau punerii sub interdictie. "Din totalul de alegatori inscrisi in Registrul electoral, exceptandu-i pe cei cu drepturile de vot radiate, un numar de 700.843 de cetateni romani cu drept de vot au domiciliul sau resedinta in strainatate si sunt posesori de pasaport CRDS. Numarul total de alegatori romani inscrisi in listele electorale permanente (persoane care au domiciliul sau resedinta…