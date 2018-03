Europarlamentar: „S-a SINUCIS cel mai mare partid din România” Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care mi-o da sa vad cum s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, observ ca absolut tot ce le-am zis colegilor de partid in ultimii trei ani s-a implinit. Nu sunt ghicitor in stele, dar am preferat sa-mi asum riscuri si sa spun cand lucrurile mergeau prost in partid, in speranta ca se puteau repara inainte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca nu a urmarit 'asa-zisul Congres al PSD', dar sambata a fost o zi 'foarte trista', in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici 'din cauza ticalosiei lui Dragnea', dar si a 'lasitatii si oportunismului celorlalti'. Catalin…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca nu a urmarit ''asa-zisul Congres al PSD'', dar sâmbata a fost o zi "foarte trista", în care s-a sinucis cel mai mare partid din România, adaugând ca s-a ajuns aici

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca nu a urmarit ''asa-zisul Congres al PSD'', dar sambata a fost o zi "foarte trista", in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici ''din cauza ticalosiei lui Dragnea'', dar si a ''lasitatii…

- "Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care mi-o da sa vad cum s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, observ ca absolut tot ce le-am zis colegilor…

- "Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care mi-o da sa vad cum s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, observ ca absolut tot ce le-am zis colegilor…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX. Europarlamentarul Catalin Ivan…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unii dintre oamenii care au venit sa protesteze au portavoce, astfel ca scandarile se aud in cladirea Salii Palatului. Multi delegati la congres au iesit la ferestre pentru a vedea ce se intampla. Si in fata Salii Palatului sunt cateva sute de social-democrati.

- Un deputat PSD se revolta inainte de Congresul formatiunii. In direct la Romania TV, Liviu Plesoianu a devoalat culisele scandalului si o considera pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, principala beneficiara a acestei situatii. Mai mult, Plesoianu ii someaza pe cei care stiu totlu despre asa zisul…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- "In 2018, PSD are un lider care nu se va legitima niciodata printr-o competitie corecta si deschisa ca cea de la Congresul din 2010, ci prin aranjamente de culise si prin cumpararea sprijinului. Imi pare rau ca PSD nu se mai comporta ca un partid de stanga modern, ci a fost intors cu forta la ideile…

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Imediat dupa ce s-a aflat trista veste ca Neagu Djuvara a murit, Dragnea a scris repede un mesaj de regret in acest sens, dar in loc de Neagu Djuvara a scris Mircea Djuvara. „#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavarșit, Mircea Djuvara reprezinta un #reper de…

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, europarlamentarul si-a spus parerea fata de rezultatul intalnirii de astazi de la sediul PSD: "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.”Comitetul Executiv National de…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- "Construim un partid, eu nu vreau nicio functie, ma dau jertfa pentru tara asta. Eu conduc acest partid, ca ei nu au lider si evaluez fiecare om in parte. Haideti sa facem un partid care sa ridice tara asta! Dar credeti ca ei vor asta? Nu, ei nu asta vor. Cand le spui sa treaca la munca, ei vor sa se…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …