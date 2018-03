Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca declarațiile vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind posibilitatea condiționarii accesului la fondurile europene de criterii suplimentare, nu sunt decat o forma de a camufla intenția executivului comunitar de a taia din fondurile europene…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.”Am discutat despre legile justiției. De asemenea, am discutat despre…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca la nivelul Comisiei Europene se gandește un sistem de acordare a fondurilor europene, care sa fie in stransa corelație cu respectarea statului de drept in țarile membre. Timmermans considera ca toate statele membre trebuie sa adopte…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a discutat, joi, cu liderii principalelor institutii din Romania. In conferinta de presa acesta a subliniat, in ceea ce priveste ridicarea MCV, faptul ca Romania a alergat un maraton din care mai are cativa pasi, iar tot ce trebuie sa faca acum…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca sfatul acestuia a fost ca Romania sa nu evite sa solicite un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pentru cele trei legi ale Justitiei, afirmand ca oficialul european…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Principalul subiect abordat…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite.

- Comisia Europeana se afla intr-un "dialog real" cu Polonia pentru solutionarea disputei legate de statul de drept, a declarat marti, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, relateaza agentia de presa PAP. "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita…

- "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va veni într-o vizita oficiala în România, la sfârsitul lunii, deocamdata nefiind anuntat programul întânirilor cu oficialii de la

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa transmite, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres, ca Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, minte Comisia Europeana despre situatia din Romania, iar recomandarile sunt inacceptabile. Pozitia europarlamentarului vine dupa ce …

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- A fost elaborat un nou document al Comisiei Europene privind viitorul buget al Uniunii, conform caruia platile mijloacelor financiare vor fi conditionate de statul de drept - anunta Polskie Radio. In ianuarie acest an, comisarul Uniunii pentru problemele justitiei, Vera Jourova, a confirmat oficial…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. Citeste si: Dezvaluiri SOC dupa lovitura DEVASTATOARE primita de DIICOT:…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- Reprezentanti ai Comisiei Europene au fost informati de conducerea MediaSind in legatura cu 'asaltul politic' asupra libertatii presei din Romania, prin modificarea legilor justitiei de catre coalitia aflata la putere, informeaza federatia, printr-un comunicat remis, vineri, Agerpres. Presedintele…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei, pe 4 octombrie, un ultimatum constand in doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie, altfel…