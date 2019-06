Stiri pe aceeasi tema

- Programul "Prima Casa" va continua in noua forma, "O familie, o casa", si dupa finalizarea discutiilor cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei va fi legiferat in Guvern, a declarat marti ministrul...

- Programul ‘Prima Casa’ va continua in noua forma, ‘O familie, o casa’, si dupa finalizarea discutiilor cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei va fi legiferat in Guvern, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ‘A fost o discutie si saptamana trecuta la Banca Nationala…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat marți, la finalul ședinței de Guvern, ca saptamâna viitoare ar putea fi publicata versiunea finala a proiectului privind modificarea programului "Prima Casa". Reamintim ca șeful PSD, Liviu Dragnea, a promis, zilele trecute, ca…

- Avertizare din partea specialiștilor in imobiliare - Primul efect al modifcarii programului Prima Casa ar putea fi chiar majorarea pretului pe metrul patrat construit. Tot ei avertizeaza ca va creste si gradul de indatorare a populatiei la banci.Citește și: Protestatarul #rezist Dide SE LAUDA…

- Romania nu este nici singura, nici izolata in Europa, in ciuda entuziasmului cu care intreaga opozitie, in frunte cu insusi presedintele tarii, vorbeau despre esecul iminent al Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, luni, in Plenul Senatului, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- "Avem (termen - n.r.) 15 mai - cele doua tronsoane Targu Mures - Ditrau – Targu Neamt, pentru desemnarea castigatorilor pentru revizuirea studiului de fezabilitate. (...) Domnul Ghizdeanu (Ion Ghizdeanu – n.r. presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoze) si-a luat angajamentul sa lanseze…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, anunța ca in cel mult doua saptamani, la Guvern, se vor discuta noile reglementari privind zilieri. Potrivit ministrului, Ministerul Muncii a trimis deja o propunere Ministerului Finanțelor Public. „Este o propunere venita de la Ministerul Muncii,…

- „Amnistia fiscala vine, curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat. Este pentru trecut. Aceasta propunere va fi foarte bine primita de mediul de afaceri. Va fi valabila si pentru cei care sunt in esalonari (si insolventa – n.red.). In aprilie, vreau sa o avem in Guvern",…