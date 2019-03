Eugen Teodorovici anunţă că Ordonanţa 114 va fi modificată săptămâna viitoare: Categoric nu îi va mulţumi pe toţi cei direct interesaţi "Ordonanta 114 se va modifica saptamana viitoare. (...) Va fi o propunere de ordonanta joi. Ce este foarte clar si agreat cu toti actorii din piata se va regasi pe masa Guvernului pentru a se modifica aceasta ordonanta. Pe zona bancara este un accept", a subliniat ministrul Finantelor intr-o conferinta de presa. Teodorovici a adaugat ca "nu va fi un document care sa-i multumeasca pe toti cei implicati direct". "Categoric, nu o sa fie un document care sa-i multumeasca pe toti, ca sa zic asa, cei direct interesati. Pe noi ne intereseaza foarte mult sa multumim ceea ce inseamna cetatenii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de modificare a OUG 114 se va afla pe masa guvernului saptamana viitoare, insa nu o sa-i multumeasca pe toti, a anuntat, duminica ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ordonanta 114 se va modifica saptamana viitoare. (...) Va fi o propunere de ordonanta joi. Ce este foarte clar si agreat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Brasov, ca un proiect de modificare a OUG 114/2018 se va afla pe masa Guvernului saptamana viitoare, in ceea ce priveste sectorul bancar propunerea fiind una de substanta, cu "calcule foarte bine fundamentate", bazate pe datele Bancii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Brasov, ca un proiect de modificare a OUG 114/2018 se va afla pe masa Guvernului saptamana viitoare, in ceea ce priveste sectorul bancar propunerea fiind una de substanta, cu "calcule foarte bine fundamentate", bazate pe datele Bancii…

- Guvernul va modifica saptamana viitoare OUG 114/2018 printr-o noua ordonanta de urgenta, iar una din principalele modificari va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a fost intrebat…

- Guvernul va modifica saptamana viitoare OUG 114/2018 printr-o noua ordonanta de urgenta, iar una din principalele modificari va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a fost intrebat…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca poarta discuții cu toți actorii implicați și este posibil ca OUG 114 privitoare la ”taxa pe lacomie” sa fie modificata.”Discuții au fost, chiar și eu am avut discuții la BNR, subiectul fiind pe ordinea de zi ordinara. Acolo BNR ne-a pus la…

- Mult asteptatul buget de stat pe 2019 va fi publicat, pentru consultare publica, in cursul zilei de marti, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. El nu a vrut sa dea detalii despre cum va arata, precizand doar ca deficitul "va fi undeva la 2,55%", iar Educatia si Sanatatea vor…

- „Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte…