- Decizia a fost luata de presedintele camerei inferioare a Parlamentului etiopian, Tagesse Chafo, a carui declaratie a fost data citirii de un prezentator la televiziunea nationala. 'Luni va fi zi de doliu national, ne vom aminti de toti acesti oameni care si-au pierdut viata pentru unitatea noastra',…

- Autoritațile centrale etiopiene, in frunte cu primul ministru, Abiy Ahmed, au denunțat o tentativa de lovitura de stat comisa in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Amhara, una din cele noua componente ale țarii. Cel puțin patru persoane au fost ucise. Printre victime figureaza șeful Statului…

- Acesta a precizat pentru presa ca un "comando de ucigasi" condus de seful securitatii din Amhara (nord-vest) a dat buzna in timpul unei reuniuni, sambata dupa-amiaza, ranindu-l mortal pe presedintele regiunii, Ambachew Mekonnen, si pe un alt inalt responsabil. Putin mai tarziu, seful Statului Major…

- Seful Statului Major al armatei etiopiene a fost ucis de garda sa de corp la cateva ore dupa o tentativa de lovitura de stat in Amhara, stat regional al carui presedinte a fost de asemenea omorat, a anuntat duminica un purtator de cuvant al premierului Etiopiei, informeaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Seful de stat-major al armatei etiopiene a fost ranit de gloante, a anuntat duminica premierul Abiy Ahmed, ale carui servicii au denuntat, de asemenea, o tentativa de "lovitura de stat" intr-o regiune din nordul tarii, relateaza AFP, potrigit agerpres.ro.Prim-ministrul a aparut in uniforma…

- Șeful Statului Major al Armatei din Etiopia, Seare Mekonnen, a fost impușcat, a declarat duminica dimineata secretarul de presa al primului ministru, la cateva ore dupa ce o incercare de lovitura de stat impotriva guvernului regional din provincia Amhara a esuat, relateaza Reuters, conform Mediafax.Nu…

- Nu este clar daca generalul Seare Mekonnen a fost ucis sau doar ranit. Sambata, guvernul a anuntat ca a avut loc o incercare de lovitura de stat nereușita impotriva șefului guvernului regional din Amhara, unul dintre cele noua state federale ale Etiopiei. Locuitorii din capitala regiunii…