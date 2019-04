Ervin Ciorabai, medaliat cu bronz la Balcaniada de kendo

Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, putem spune ca situatia de la granitele Bulgariei este normala, dar trebuie sa ne intarim prezenta", a declarat ministrul de interne Mladen Marinov, in cadrul unei conferinte de presa comune la Sofia cu omologul sau de la Aparare.Potrivit lui Marinov, situatia de la granite…

- la București și Sofia Platforma de business South East Europe Tech Tour 2019 revine in Balcani pentru al doilea an consecutiv! Investitori internaționali din Europa de Sud-Est și cele mai tari startup-uri regionale de tehnologie se vor intalni in capitalele Romaniei și Bulgariei in cadrul celei de-a…

- In manifestul publicat online inainte de a comite atacurile de la cele doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant a scris ca, in 2017, a folosit banii obținuți din tranzacțiile cu cripto-monede pentru a calatori prin lume. Australianul a vorbit in manifestul sau de calatorii in Franța, Spania și…

- Un memorandum de intelegere intre guvernele Serbiei, Romaniei, Bulgariei si Greciei pentru constitutirea Comitetului initial de organizare, in vederea depunerii candidaturilor comune pentru organizarea Campionatului European din 2028 si Cupei Mondiale din 2030, a fost redactat, luni, la Sofia, unde…

- Spania a devansat Italia pentru a deveni cea mai sanatoasa tara din lume, potrivit editiei din 2019 a clasamentului Bloomberg Healthiest Country Index, care evalueaza 169 de economii, potrivit factorilor care contribuie la starea generala de sanatate. Alaturi de Spania si Italia, pe primele…

- Cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara in perioada 21 - 24 februarie la Romexpo, vine cu oferte de la peste 330 de companii din 15 tari care isi prezinta zonele turistice - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina,…

- Sute de schiori din zeci de țari vor participa la cele mai mari competiții de schi alpin organizate vreodata la noi in țara. Este vorba despre FIS CUP Open 2019 și FIS Children Trophy 2019, curse inscrise in calendarul oficial al Federației Internaționale de Schi (FIS). Dupa o ediție extrem de reușita…

- Vladimir Putin acuza Occidentul ca destabilizeaza Balcanii, reluând o critica frecventa a Vestului fața de Rusia, într-un interviu acordat presei sârbe înaintea unei vizite oficiale la Belgrad, scrie AFP."În ceea ce privește situația din Balcani, politica Statelor…