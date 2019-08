Eroare a armatei israeliene - Militarii au deschis focul asupra unui avion civil israelian Fortele israeliene desfasurate in zona Inaltimilor Golan au tras din eroare asupra unui avion civil israelian pe care l-au confundat cu un avion inamic despre care au crezut ca se infiltrase dinspre Siria, transmite dpa potrivit Agerpres. Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta, fortele israeliene de la sol au lansat proiectile catre acesta pana si-au dat seama ca este vorba despre un avion israelian, a explicat o purtatoare de cuvant a armatei Israelului.



Nu au fost raportate persoane ranite in urma acestui incident.



Pilotul implicat in incident… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

