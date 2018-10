Noul Mercedes A 180 d sedan 2019 are jante de tabla cu capace si motorizarea Dacia 1.5 dCI

Masina este construita de catre Mercedes impreuna cu cei de la Reanult, avand o platforma tehnica comuna cu gama Megane Sedan. In comparatie cu masina francezilor noul A Sedan in versiunea de baza are o motorizare diesel… [citeste mai departe]