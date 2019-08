Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat ca romanii sunt mandri de performanta Simonei Halep, care a castigat sambata titlul la Wimbledon, spunand ca pentru el jucatoarea de tenis este un geniu.

- Imagini incredibile filmate pe Trasnfagarașan! Mai multi turisti inconștienti s-au apropiat la mai putin de 2 metri de doi urși si au inceput sa-i hraneasca, pentru a putea face selfie-uri… „Azi pe Transfagarașan, turiști care hranesc urșii aproape din palma și fac selfie-uri cu ei… Copii erau la cațiva…

- Romania U21 a trecut de Anglia U21, scor 4-2. „Tricolorii" au deschis scorul in minutul 75, printr-un penalty transformat de George Pușcaș. La acțiune au contribuit cei doi jucatori introduși de Mirel Radoi dupa pauza, Vlad Dragomir și Florinel Coman. Vlad Dragomir (20 de ani), intrat de doar doua minute…

- A existat un atac cibernetic și la spitalul din Dorohoi, județul Botoșani, insa conducerea susține ca nu au fost pierdute informații. Sistemul informatic din spital era protejat de antivirus, potrivit mediafax.ro.Reprezentanții spitalului din Dorohoi și-au dat seama, marți dupa-amiaza, ca…

- In sfirșit, s-a gasit cineva care sa-i spuna ca referendumul odata cu alte alegeri anunțat pentru urmatoarea etapa este o prostie. Ca poate sa-l faca la Sibiu sau la Rașinari, dar ca impingerea Romaniei din referendum in referendum este o exagerare, o prostie, un abuz, un mod de a ține populația intr-o…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani a desfasurat, vineri, la Colegiul National ‘Grigore Ghica’ Dorohoi, un exercitiu privind interventia in cazul mai multor situatii de urgenta generate de o explozie puternica la centrala termica a unitatii de invatamant, a anuntat purtatorul de…

- Gabi Tamaș ar fi participat la o petrecere organizata de un mare om de afaceri din Israel și acolo s-ar fi imbatat din nou, dezvaluie corespondentul Gazetei Sporturilor in Israel, Beno David. Petrecere a fost organizata in cinstea Zilei Israelului. Din primele informații, Tamaș ar fi motivat ca cineva…

- Liverpool a caștigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), și s-a calificat in a doua finala consecutiva. Ultima reușita a venit dupa o schema de geniu a elevilor lui Jurgen Klopp. Barcelona a parut defazata pe Anfield Road. Graitor este modul in care au tratat…