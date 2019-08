Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta in județul Ialomița din cauza unei noi epidemii de Pesta Porcina Africana. Autoritațile sunt in alerta dupa ce au confirmat alte 10 noi focare in 3 localitați din județ. Expuse pericolului sunt complexele de porci din orașul Cazanești, cele mai mari unitați de acest tip din județul…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat vineri ca vor impune sancțiuni impotriva companiilor americane implicate in procesul prin care Statele Unite au vandut armament in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Taiwan, potrivit Reuters preluat de mediafax.Autoritațile chineze susțin ca au luat…

- San Francisco devine primul oraș american care interzice vânzarea de țigari electronice, pâna când efectele acestora asupra sanatații consumatorilor vor fi clarificate, noteaza BBC News.

- El a susținut ca țigarile electronice nu sunt raspunzatoare direct de apariția cancerului, a afecțiunilor respiratorii sau a astmului: ”Nu exista niciun studiu serios care sa demonstreze cat de puțin cauzalitatea dintre fumatul cu aerosoli și orice boala”. Mare parte dintre fumatorii europeni, printre…

- O familie de romi din Romania a ajuns in atenția presei internaționale, dupa ce baiețelul cuplului Mutu, in varsta de doar patru luni, a fost luat de autoritațile americane anti-imigrație cand aceștia incercau sa treaca ilegal granița, potrivit stirileprotv.ro.In februarie 2018, Constantin…

- Autocamionul care transporta peste 18.000 de kilograme de albine s-a rasturnat pe o strada din Bozeman, Montana, in timpul deplasarii catre North Dakota din California, conform postului KTVQ-TV.Un adjunct din cadrul departamentului de pompieri a declarat ca prezenta unui numar atat de mare…

- Expunerea acuta la lichide aromatice pentru tigarile electronice poate provoca disfunctii la nivel celular si ca urmare creste riscul de aparitie a unor boli de inima, conform unei cercetari realizate la Universitatea Stanford din Statele Unite, citata de Xinhua. Studiul publicat luni…

- 'Personalul politic american, prin modalitatile sale de a actiona la ora actuala, arata ca ne subestimeaza puterea', a afirmat Ren intr-un interviu acordat televiziunii publice CCTV si altor media. Intr-un context de razboi comercial si de rivalitate tehnologica intre Beijing si Washington, presedintele…