- Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite (EAU) la Londra Sulaiman Almazroui, a anuntat vineri ca tara sa ”studiaza” o cerere de gratiere firmulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata, la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Familia…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de catre tribunalul federal de la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale. Londra s-a declarat „profund socata“, relateaza AFP.

- Un barbat in varsta de 21 de ani din nordul Londrei, sustinator al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru complot in vederea asasinarii premierului britanic Theresa May, relateaza dpa. Tribunalul Old Bailey din Londra a declarat ca Naa'imur…