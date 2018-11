Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk spune ca are 70% șanse de a se muta pe Marte. „Știu exact ce trebuie sa fac. Planuiesc sa ma mut acolo”, a spus miliardarul pentru show-ul Axios de la HBO. De asemenea, el a spus ca mutatul acolo ar putea fi permanent: „Noi consideram ca putem sa ne intoarcem, dar nu suntem siguri”, scrie…

- Elon Musk, fondatorul Tesla, susține ca ar putea pleca spre Marte in doar șapte ani. Acesta ia in considerare doar o calatorie dus, deoarece șansele de eșec ale unei asemenea misiuni sunt foarte mari, informeaza The Guardian .

- Masina Tesla, lansata de SpaceX in urma cu noua luni, a trecut de orbita planetei Marte.In ultimele noua luni, masina Tesla lansata de Elon Musk in spatiu a strabatut multi kilometri. In prezent vehiculul a trecut de orbita lui Marte. Masina Tesla si manechinul aflat la bordul sau au…

- James Murdoch, directorul general in exercitiu al trustului 21st Century Fox, este favorit sa il inlocuiasca pe Elon Musk in functia de presedinte al companiei Tesla, afirma surse citate de cotidianul Financial Times si de site-ul Axios.com.

- James Murdoch, directorul general in exercitiu al trustului 21st Century Fox, este favorit sa il inlocuiasca pe Elon Musk in functia de presedinte al companiei Tesla, afirma surse citate de cotidianul Financial Times si de site-ul Axios.com.

- Comisia pentru Supravegherea Comertului (SEC – Securities and Exchange Comission), agentie federala arondata Guvernului Statelor Unite ale Americii, l-a pus oficial sub acuzazre pe Elon Musk pentru declaratii minicinoase care au cauzat haos pe bursa si au indus in eroare investitorii Tesla, companie…

- Acum ca SpaceX a dezvaluit planurile pentru prima sa lansare turistica, Elon Musk abia asteapta sa prezinte planurile sale pentru alte misiuni spatiale ceva mai importante. Unul dintre planurile sale marete pentru SpaceX este calatoria pe...

- Elon Musk, CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, a fost dat in judecata pentru defaimare dupa ce a spus ca un speolog britanic, care a participat la operatiunea de salvare a tinerilor thailandezi ramasi captivi intr-o pestera inundata in vara acestui an, este "pedofil", a