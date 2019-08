Stiri pe aceeasi tema

- Conform primelor informații de la fața locului, doua autoturisme – unul inmatriculat in Arad, iar celalalt in Bihor, s-au ciocnit, ambele ajungand in afara parții carosabile. Se pare ca șoferul autoturismului din Arad ar fi ramas incarcerat, fiind ajutat de ceilalți participanți la trafic sa iasa…

- ARAD. Evenimentul rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 07.20, inainte de coborarea de la Zadareni, pe sensul de mers inspre Timișoara. Din fericire, coliziunea nu s-a soldat cu victime. Totuși, familia care se afla in mașina a fost transportata la Unitatea de Primire…

- Barbatul se afla intr-un canal adanc de aproximativ patru metri și 60 cm lațime atunci cand malul de pamant s-a prabușit peste el. In momentul de fața, muncitorul este conștient. Spre locul incidentului au pornit doua autospeciale de pompieri cu un ofițer și șapte subofițeri, un echipaj SMURD și…

- Echipajul de Terapie Intensiva Mobila SMURD a plecat spre locul indicat de apelant. Potrivit primelor informații, o persoana inecata ar fi fost scoasa din apa. Vom reveni cu informatii. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- ARAD. Potrivit ISU Arad, in urma coliziunii au rezultat trei victime, doua dintre acestea fiind incarcerate. Este vorba despre persoanele aflate in autoturism. Șoferul mașinii a fost declarat decedat, iar pasagerul a fost extras din autoturism de echipajul de descarcerare și predat echipajelor medicale.…

- Apelul la 112 a fost dat in jurul orei 8:16 și anunța ca un autobuz a intrat in coliziune cu o mașina la girația din Calea Aradului. Echipajul de Terapie Intensiva Mobila SMURD a acordat ajutor medical pasagerei din autobuz care a suferit cateva leziuni la cap. Polițiștii continua…

- SANTANA. Copilul, in varsta de 14 ani, a intrat in apa, insa nu a mai fost vazut ieșind. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a trimis la fața locului un echipaj format din scafandri pentru a-l cauta pe baiat. De asemenea, la balastiera s-au mai deplasat și Serviciul Voluntar pentru Situații…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, un autoturism in care se aflau trei persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile, ajungand in șanț. Doi dintre ocupanții mașinii au ieșit singuri afara, in timp ce cea de-a treia persoana, din cauza poziției autovehiculului, a avut nevoie…