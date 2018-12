Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, susține ca e o chestiune de zile pana cand fostul ministru se va elibera din inchisoarea din Costa Rica, mentionand ca dorește sa revina in țara. Precizarile au fost facute dupa ce Tribunalul București a decis revocarea procedurilor de extradare ca urmare…

- Avocatul Elenei Udrea si al Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, în contextul în care Înalta Curte de Casatie si Justitie din România a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.

- Cele doua condamnate definitiv in Romania, fugite in Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica, ambele cu funcții inalte in țara lor, au cerut eliberarea din arest, dar judecatorii țarii in care s-au refugiat, au respins, vineri seara, cererea. Ele au cerut sa fie judecate sub control judiciar sau sa li…

- Potrivit avocatului Elenei Udrea, Interpolul din Costa Rica a pus in executare mandatul international transmis de autoritatile din Romania, prin intermediul Ministerului Justitiei, insa "procedura de extradare aproape ca nici nu este declansata", scrie realitatea.net. "A fost retinuta, a fost…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat ca Alina Bica și Elena Udrea nu pot fi extradate din Costa Rica, fiind protejate de legea de acolo. In ceea ce o privește pe Udrea, ea are protecție din cauza copilului, in timp ce Alina Bica beneficiaza de faptul ca acuzațiile din Romania nu au…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in Romania! Dupa venirea pe lume a Evei Maria, fostul politician s-a gandit sa revina in țara natala. Fosta blonda de la Cotroceni a precizat ca și-ar fi dorit sa nasca in Romania și sa fie inconjurata de familie și de prieteni, dar a nascut in Costa Rica pentru […] The…