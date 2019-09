Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea a sosit, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, de mana cu partenerul ei, aceasta fiind prima prezenta la instanta de la intoarcerea in tara, din Costa Rica. ”Trebuie sa-mi demonstrez nevinovatia. S-au schimbat multe in ultimul an si jumatate”, a declarat Udrea,…

- Dosarul Udrea-Basescu-Andronic se reia sub mandatul unui nou judecator, stabilit de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce primul magistrat s-a pensionat. Procesul in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic vizeaza presupuse fapte de coruptie. Elena Udrea este acuzata de instigare…

