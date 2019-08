Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de Interne al Marii Britanii vrea sa impuna restrictii la frontierele UK imediat pe 31 octombrie, cand premierul Boris Johnson a anuntat ca englezii vor iesi din Uniunea Europeana chiar daca nu vor avea un acord de retragere. Astfel, libera circulatie pentru membrii Uniunii Europene in…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, lucru care ar putea avea consecințe economice, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva, site-ul agenției Reuters…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…

- "Va fi mai mult sau mai putin posibil sa discutam despre asta dupa ce va fi format noul guvern din Ucraina si dupa ce vor avea loc alegeri parlamentare", a spus Putin, potrivit agentiei oficiale ruse de stiri TASS. Intr-un anunt facut de Kremlin si citat de Reuters si AFP, Putin si omologul…

- Perspectiva ajungerii lui Boris Johnson in postul de prim-ministru al Regatului Unit provoaca temeri europenilor care nu au amintiri placute din perioada in care acesta a trecut prin instituțiile UE. In cazul in care in cele din urma britanicii nu-și schimba preferințele, negocierile privind finalizarea…

- Cursa pentru succesiunea Theresei May este deschisa, iar surprizele au început deja. Cea mai importanta dintre ele a fost modul nu prea calduros în care partidul a primit candidatura lui Michael Gove dupa ce acesta a dezvaluit un consum anterior de cocaina. Se pare ca partidului nu i-a placut…

- Presedintele american Donald Trump a recomandat Marii Britanii sa paraseasca Uniunea Europeana fara acord daca nu obtine satisfactie la cererile sale si sa nu plateasca factura pentru separare, intr-un interviu in Sunday Times, citat de AFP. "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru…