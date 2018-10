Stiri pe aceeasi tema

- Colegii din "coala unde invE:a Teodora, feti:a de 9 ani ucisE in accidentul din Timi" cauzat de un "ofer care fEcea live la volan, i-au adus un omagiu emo:ionant micu:ei. Colegii, dar "i profesorii, o plang pe fatE "i sunt distru:i de tragedia care s-a abEtut asupra tuturor.

- Vineri seara destinul unei familii aflate pe drum cEtre casE avea sE se schimbe pentru totdeauna. Un "ofer care fEcea live pe Facebook, in timp ce conducea cu 180 km/h, a intrat in plin in automobilul lor "i le-a omorat copilul.

- Este zi de doliu pentru Gabriela Cristea "i echipa ei de la ~Te iubesc de nu te vezi. DOmnul Nicu s-a stins din via:E astEzi, la ora 18:00, dupE ce a declarat, in urmE cu scurt timp, cE se simte extrem de rEu.

- Legendara cantErea:E Aretha Franklin este condusE, astEzi, pe ultimul drum, la douE sEptEmani de la moartea sa. }nainte de inmormantare, trupul neinsufle:it al artistei a fost expus pentru un ultim omagiu, iar fanii cantEre:ei au observat cE aceasta a purtat o costuma:ie diferitE in a doua zi.

- Cosmin Dragoi, angajatul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, care a murit, joi, in accidentul de la Barbatești, a fost condus, duminica, pe ultimul drum. Familia, prietenii, localnicii din Turburea, dar și colegii și-au luat ramas bun de la Cosmin. „Un ultim omagiu…

- Antonia a declarat ca mai este foarte putin si procesul se va incheia si isi ca putea aduce fiica acasa din Italia. "Mi-am dorit intotdeauna sa o vad. Mi se oare normal, e totusi copilul meu, l-am purtat in minte, avem o legatura. A crescut, e mare. E copil, e inocenta, e foarte fericita cand…