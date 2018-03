Dupa Congresul SUA, si Uniunea Europeana cere clarificari de la Facebook in dosarul Cambridge Analytica

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- In data de 8 martie, presedintele SUA, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, potrivit News.ro. Joi, cu prilejul unei audieri de catre…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, scrie AGERPRES, citand AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor,…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- FACEBOOK. Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile. ”Este…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit.…

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Liderul minoritatii democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer, i-a cerut miercuri presedintelui Donald Trump sa urmeze exemplul premierului britanic Theresa May si sa ia 'decizii curajoase' impotriva 'agresiunilor ruse' fata de ordinea internationala, consemneaza agentia EFE. 'In timp ce premierul…

- "Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie", a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), relateaza Agerpres.

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Donald Trump privind impunerea unor tarife asupra importurilor de otel si aluminiu, care vor afecta in special Canada si Mexicul. ”A fost o onoare sa-mi servesc țara” Casa Alba a transmis declarația consilierului lui Donald Trump: ”A fost o onoare…

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Administratia presedintelui american Donald Trump si-a revizuit luni decizia privind construirea unui nou sediu al Biroului Federal de Investigatii (FBI), pentru care va solicita Congresului in 2018 alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari, transmite Reuters. Cererea de finantare, inclusa…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Jerome Powell, persoana aleasa de Donald Trump pentru postul de presedinte al Rezervei Federale americane, a preluat luni in mod oficial conducerea celei mai mari banci centrale a lumii promitand ca va explica ceea ce face si ca va respecta traditia de independenta a Fed, transmite AFP, preluata de…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea programului Loteria Vizelor, prin intermediul caruia zeci de romani au plecat in Statele Unite pana acum. Trump a enunțat in fața Congresului american cerințele care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, printre ele și cea a renunțarii la…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Senatul american a confirmat marti prin vot numirea lui Jerome Powell ca presedinte al Federal Reserve (Fed), banca centrala a Statelor Unite, informeaza Reuters. Agentia apreciaza ca Powell, fost bancher de investitii si membru al consiliului de guvernatori al Fed din 2012, va asigura…

- Un pilot beat a fost dat jos de polițiști din avionul companiei British Airways pe aeroportul Gatwick din Londra. Cursa spre Mauritius a plecat cu intarziere dupa ce a fost adus un alt pilot in locul acestuia, scrie BBC News. O sursa din cadrul companiei aeriene a spus: „Polițiștii s-au grabit spre…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o lege de finantare temporara a guvernului, pana la data de 16 februarie, pentru a se evita 'oprirea' activitatii administratiilor federale, in asteptarea unui vot care se anunta mult mai strans in Senat, transmite AFP. …

- Un grup de ofițeri veterani cer Congresului SUA va restricționeze accesul președintelui Donald Trump la arsenalul nuclear al țarii, punand la indoiala capacitatea acestuia de a lua o decizie atat de serioasa precum declanșarea unui atac cu arme de distrugere in masa, scrie digi24.

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Republicanul Joe Arpaio, in varsta de 85 de ani, a declarat ca va candida "pentru a sustine agenda si politicile presedintelui Donald Trump, in misiunea sa de a face din nou America mareata (Make America Great Again)".Trump l-a gratiat pe Arpaio in august, dupa ce acesta a fost gasit vinovat…

- Mai multi colaboratori ai lui Donald Trump dau asigurari ca presedintele este perfect apt sa-si indeplineasca functia si au denuntat o carte rasunatoare care afirma contrariul, scrie AFP, conform news.ro.Simultan, Steve Bannon, un fost consilier special lui Donald Trump, a incercat duminica…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic.

- Autorul carții ”Foc și Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump”, cea mai controversata carte a inceputului de an, Michael Wolff a spus ca ii ințelege pe oamenii pe care i-a intervievat și care acum sunt șocați de conținutul carții, scrie Business Insider. Reacția lui Wolf vine dupa ce unii oficiali…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Seful Casei Albe, Donald Trump, l-a atacat extrem de dur pe Steve Bannon, cel care l-a ajutat sa castige prezidentialele, dupa declaratiile incendiare facute de controversatul sau fost consilier.

- Președintele american Donald Trump l-a repudiat public pe Steven Bannon, fostul sau consilier strategic și șef de campanie, dupa apariția unei noi carți in care Bannon a facut comentarii controversate și foarte personale despre unii consilieri ai președintelui, inclusiv membri ai familiei, potrivit…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.