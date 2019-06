După cinci ani de luptă cu morile de vânt, Asociaţia Eco Natura Băicoi dă în judecată poluatorul cu hidrogen sulfurat şi formaldehidă F.T. Sunt aproape cinci ani de cand locuitorii din Baicoi se lupta cu morile de vant. Din 2015 și pana in prezent, aprope ca nu a fost saptamana in care, pe site-ul Asociației Eco Natura Comunitații Baicoi, sa nu apara postari de genul: “ Poluarea in oraș a depașit cote inadmisibile. Aerul este irespirabil. Murim cu zile”. Firește, locuitorii orașului nu și-au facut niciodata iluzia ca prin astfel de postari se rezolva problema poluarii in Baicoi ! Pe cale de consecința, reprezentanții sus-amintitei asociații au protestat și la Garda de Mediu, și la Agenția pentru Protecția Mediului Ploiești,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ritmul de melc in a curata automobilele diesel din Europa este inacceptabil. Industria a avut patru ani de la scandalul diesel, dar nu si-a indeplinit angajamentele de a repara automobilele manipulate. Este timpul ca guvernele sa faca rechemari obligatorii in intreaga Uniune Europeana. Acest lucru…

- Vineri, 17 mai, Asociația Joc Responsabil a desfașurat cel de-al cincilea seminar din acest an din cadrul proiectului Antrenat de Majorat, la Colegiul Național Economic Andrei Barseanu din Brașov. Proiectul este dezvoltat și implementat de Asociația Joc Responsabil cu sprijinul financiar al Game World.…

- Trupe de teatru studențești din mai multe orașe ale țarii s-au adunat la Cluj-Napoca pentru a împartași cu publicul clujean spectacolele la care au lucrat. Cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Teatru Studențesc „Zilele IMAGO” s-a desfașurat în perioada 17-18…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor și parinților educație financiara gratuita in 9 orașe din țara, inclusiv Pitesti. Banca Comerciala Romana (BCR) participa pentru cel de-al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In seara de 18 mai 2019, sediul central BCR din Pitești iși deschide porțile și…

- F. T. De acord: drogurile ucid, fumatul dauneza grav sanatatii, bautura te face din om, neom. Dar poluarea ? Poluarea te mangaie pe crestet ? Simti ca traiesti atunci cand inhalezi hidrogen sulfurat ? Da, suntem fumatori. Da, incet, incet, am devenit anosmatici (nu mai avem simtul olfactiv normal).…

- Sambata, 13 aprilie 2019, incepand cu ora 11.00, in patru mari orase din tara - Bucuresti, Iasi, Brasov si Timisoara - vor fi organizate, simultan, Marsuri pentru Aer Curat. Sub sloganul „Aerul poluat ucide", evenimentul isi propune sa traga un semnal de alarma asupra calitatii aerului din Romania,…

- Operatorul de telefonie mobila Orange are mari probleme la aceasta ora. Rețelele de date și voce nu funcționeaza in mai multe localitați din țara. Totul a inceput in jurul orei 15.00 Serviciile nu sunt disponibile in Capitala, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Galați, Deva, Cluj, Iași, Brașov sau Timișoara.…

- Operatorul de telefonie mobila Orange are mari probleme la aceasta ora. Rețelele de date și voce nu funcționeaza in mai multe localitați din țara. Serviciile nu sunt disponibile in Capitala, Prahova, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Galați, Deva, Cluj, Iași, Brașov sau Timișoara. Nici…