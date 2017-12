Stiri pe aceeasi tema

- Un fost lider PSD, trimis 'in corzi' de DNA. Fostul sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea pare sa nu mai aiba scapare. Omul despre care procurorii DNA spun ca a cumparat influenta de la politician a recunoscut totul.In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 164 din 15 februarie 2017,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Procutrorii DIICOT au descins, miercuri, la locuința medicului clujean Mihai Lucan, acesta fiind vizat, alaturi de alte persoane, într-un dosar de delapidare.Ulterior, Lucan și fiul acestuia, Ciprian, alaturi de fostul manager al IUTR au fost reținuți pentru 24 de ore și duși…

- Fostul director al Hidro Prahova, Dumitru Pantea, a fost trimis in judecata, luni, pentru luare de mita, dupa ce a facut un acord de vinovatie cu procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, Pantea a fost de acord cu doi ani de inchisoare cu suspendare. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Prahova.

- Soția fostului consilier județean din Timiș Adrian Pașcuța a disparut de acasa, iar Poliția o cauta. Mama ei a fost cea care a sesizat autoritațile, dupa ce femeia, care plecase sa rezolve niște probleme in oraș, nu s-a mai intors acasa. Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 13 decembrie 2017, fata de inculpatul NITA ILIE, senator, pentru savarsirea…

- Intre Drumul National 39 si localitatea 23 August, mai exact pe locul Fermei Zootehnice nr. 6, se vad turnurile unei constructii inedite, care aduce a castel medieval. Societatea Marcus Uranus SRL, detinuta de fostul consilier judetean Ioan Marcus, este beneficiarul proiectului "Construire piscina olimpica,…

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna noiembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa: 1. In cauza mediatizata prin comunicatul 1382 din 16 noiembrie 2016, procurorii din cadrul…

- Consiliul Județean Buzau platește peste 12 milioane de lei pentru deszapezirea a 479,35 de kilometri, in baza unui contract pe patru ani. Acordul-cadru, atribuit in noaptea de 30 noiembrie, presupune incheierea de contracte subsecvente daca situația o impune. Firmele caștigatoare au legaturi cu clasa…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- Kremlinul a transmis marți ca decizia de anul trecut a președintelui rus Vladimir Putin de a intarzia in a raspunde noilor sancțiuni ale SUA a fost luata independent și nu a fost influențata de fostul consilier american pe securitate naționala Michael Flynn, relateaza Reuters, Flynn a pledat…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Acesta sustine ca in cursul lunii noiembrie la spital au avut loc o serie de incidente care au condus la decesul mai multor nou-nascuti. In opinia lui Marian Uscatu, vinovata de aceasta situatie ar fi conducerea maternitatii. „Putina lume stie faptul ca in cursul acestei luni acolo au avut loc mai multe…

- Procurorii Parchetului Militar Timișoara au decis extinderea cercetarilor in dosarul celor doi tineri batuți saptamana trecuta de oamenii legii. Unul dintre tinerii bagați in spital de polițiști este fratele vitreg al Biancai Dragușanu. Trei polițiști și un jandarm sunt urmariți penal pentru infracțiunile…

- Procurorii DNA Ploiești au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Robert Grigorescu, la data faptelor consilier personal al primarului Sectorului 1 București, Andrei Chiliman, cu atribuții de coordonare a Direcției de Investiții, in sarcina caruia s-au reținut doua infracțiuni de luare de mita.…

- Cei opt polițiști și jandarmi au fost chemați, joi seara, la sediul Parchetului Militar din Timișoara. La intrarea in sediul instituției cu toții au evitat sa discute cu jurnalitșii, insa unul dintre ei a intrebat sec: „Cine v-a spus ca i-am batut?”. Au stat de vorba cu procurorii și au aflat…

- Avocatii lui Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate nationala a lui Donald Trump, i-au informat pe avocatii lui Trump ca nu mai pot discuta cu ei in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile americane, indicand astfel ca Flynn ar putea sa colaboreze cu anchetatorii, noteaza…

- Un bucureștean in varsta de 32 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut iubita. Barbatul a consumat mai multe pahare de alcool și dupa niște discuții in contradictoriu, și-a lovit concubina in repetate randuri in timp ce aceasta iși ținea in brațe bebelușul. Un barbat din București, in…

- Compania Lukoil a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești au renunțat la acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani aduse Petrotel Lukoil SA și directorului Andrey Bogdanov, Parchetul explicand insa ca s-a renunțat…

- Fost consilier prezidential Razvan Murgeanu a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, dupa ce a facut un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA. Decizia este definitiva.

- Decanul Facultații de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Vasile Goldiș” din Arad, gorjeanul Liviu Andrei, totodata consilier județean, nu a fost de acord cu decizia instanței de judecata care a stabilit ca acesta, dupa divorțul de soție, sa fie obligat sa-i achite fiului sau…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anunțat luni seara ca a decis sa iși inainteze demisia din funcția de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, precizand ca șeful Executivului a fost de acord cu decizia sa. "Am decis sa îmi înaintez demisia din funcția de consilier…

- Cercetat pentru inșelaciune prin intermediul unui site La data de 08 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Milcovul au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 20 octombrie a.c., un barbat, de 30 ani, din localitate, ar fi fost victima unei inșelaciuni prin intermediul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Moise Bogdan, la data faptelor decan al Facultatii de Teologie in cadrul Universitatii Ovidius Constanta, pentru savarsirea infractiunilor…

- Mihai Popa este acuzat ca si-a folosit influenta pentru a mentine pe un post de conducere o cunostinta de-a sa pe care primarul vroia sa o demita. Procurorii spun ca deputatul chiar l-a amenintat pe primar, dupa ce acesta a refuzat indicatiile sale.

- Juramantul depus de liderul romilor, Nelu Pavel, in calitate de consilier județean, a devenit viral pe Internet. Greutatea cu care acesta citește juramantul a atras numeroase critici PSD, partidul care l-a pus pe liste. Un video pos...

- Primarul comunei sucevene Malini, Petru Nistor, este cercetat de procurorii DNA Suceava pentru ca ar fi trecut ilegal o pasune in proprietatea unei asociatii agricole din localitate. Astfel, in perioada 2008 - 2016, administratorul asociatiei respective a primit de la Uniunea Europeana subventii in…

- Cei doi, Remus Fercovici și Claudiu Covaci, au fost arestați pentru 30 de zile. Procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva lor. Fercovici este acuzat de o infracțiune de furt și doua de furt calificat, toate in stare de recidiva, iar Covaci a fost luat in vizor pentru doua infracțiuni…

- Procurorii DIICOT Brasov au dispus, marti, retinerea pentru 24 de ore a Adrianei Lucica Simandan, pentru luare de mita si trafic de influenta. Potrivit DIICOT, exista suspiciunea ca, incepand cu anul 2012, Simandan, in calitate de asistent social in cadrul Directiei Generale de Asistenta…

- Ancheta la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomița dupa ce un barbat din Amara a reclamat faptul ca a gasit in vie un cadavru in descompunere. Omul crede ca este vorba despre soția sa, disparuta de acasa din vara. Procurorii au deschis un dosar penal privind moartea in condiții suspecte. Cercetarile…

- Corina Crișan, consilier PNL considera ca acțiunile guvernului PSD sunt o batjocura la adresa medicilor rezidenți. „Sunt revoltata de minciunile guvernanților PSD. In calitate de medic sunt alaturi de rezidenții...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Vaslui, subinspector Laura Dan, in 13 octombrie la sediul Politiei s-a prezentat o adolescenta de 15 ani din satul Simila, comuna Zorleni, care a reclamat ca a fost lovita cu biciul de catre tatal sau. In timpul anchetei, fata le-a mai spus…

- Procurorii DNA il acuza pe fostul consilier de folosirea unor documente false, fals in inscrisuri si spalare a banilor, in forma continuata. De pe urma acestor infractiuni, inculpatul ar fi obtinut suma de 1.406.537 de lei.

- Un consilier superior in cadrul APIA Constanta a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, fiind acuzat de mai multe infractiuni, printre care fals material in inscrisuri oficiale si spalare a banilor. DNA transmite ca a folosit mai multe inscrisuri falsificate privind utilizarea de catre…

- "La acest proiect m-am abtinut. La fel au procedat si ceilalti colegi din Opozitie (Partidul Miscarea Populara si Partidul National Liberal). Decizia mea s-a axat pe faptul ca actiunile finantate nu sunt concludente pentru un asemenea eveniment. Multe din fonduri sunt destinate tiparirii de documente…

- Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov și procurorii DIICOT efectueaza, joi, 29 de percheziții in București și in județele Ilfov și Prahova. Anchetatorii au in vizor un grup infracțional organizat, specializat in camata, inșelaciune, deturnarea de licitații publice și spalare de bani. Cercetarile au fost efectuate…

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei Craciun Lina Monica sub aspectul savarsirii unei infractiuni de omor…

- Fost ministru al cercetarii și fost secretar de stat in Ministerul Educației, Mihnea Costoiu (senator PSD) este cercetat de procurorii DNA sub control judiciar in dosarul privind modul in care Dinu Pescariu a obținut dreptul de a folosi, pana in 2034, Baza Sportiva “Cutezatorii”. Redam in continuare…

- Aleksandar Kralj a fost prins, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a introdus ilegal din Serbia in Romania patru cetațeni irakieni. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat pentru 30 de zile. Mai mult, procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva barbatului.…

- Doi copii din Adjud, unul de 14 ani, iar celalalt de 15 ani, au fost reținuți miercuri de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud pentru savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat. Potrivit informațiilor primite de la procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, copiii au…

- Cei doi politisti acuzați ca ar fi cultivat cannabis foloseau o drona pentru a urmari plantatia si recoltau producția numai noaptea, informeaza, luni, un comunicat al DIICOT. Unul dintre agenti precum si un complice civil au fost retinuti de anchetatori prin folosirea armamentului. În…

- Individul de 42 de ani care, pe 13 iunie curent, a cunoscut o femeie de 41 de ani intr-un local din capitala, dupa care au decis sa mearga la o vila din orașelul Vadul lui Voda, iar pe drum a omorat-o și a aruncat-o in raul Nistru, a fost condamnat de prima instanța la 20 de ani de detenție. Acesta…

- Primarul municipiului Tirgu Mureș, Dorin Florea, și fostul viceprimar Sergiu Claudiu Maior au fost trimiși in judecata, joi, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) intr-un dosar in care sunt acuzați de peste 9.000 de fapte de uzurparea funcției. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…