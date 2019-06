Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a inceput predica de pe scena din fața Palatului Culturii din Iași salutand oamenii in limba romana. „Dragi frați și surori, buna seara!", a spus Papa Francisc. VEZI SI Papa Francisc, la Iași. 150 000 de oameni l-au intampinat. Momente emoționante In timpul…

- Consiliul Județean Cluj, prin intermediul Asociației Produs de Cluj, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al municipiului Campia Turzii organizeaza la sfarșitul acestei saptamani targul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In fiecare an, pe 18 mai, muzeele si alte institutii culturale din intreaga lume celebreaza Ziua Internationala a Muzeelor, iar in acest an, tot la aceeași data, se va desfașura și cea de-a XV-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Pentru a marca cele doua evenimente, publicul este invitat sa participe,…

- Targul Mesterilor Populari se va desfasura in perioada 17 - 19 mai 2019 pe esplanada Palatului Culturii. Cea de-a XX-a editie a acestei manifestari, integrata in programul dedicat Zilei Internationale a Muzeelor (18 mai), precum si Noptii Europene a Muzeelor (18 mai), va reuni la Iasi aproximativ 70…

- Brașovul are o dubla campioana naționala la karate. Myriam are noua ani, iar de doi ani a ales sa practice acest sport. Fetița a participat la numeroase competiții naționale și internaționale, unde a fost premiata, iar la cele mai multe concursuri, sportiva a urcat pe podium. In luna noiembrie va reprezenta…

- Brasovenii sunt invitati sambata, 13 Aprilie sa se alature unei manifestari pentru protejarea mediului. In ultima perioada discutiile referitoare la poluarea din orasul nostru au luat amploare. In acest sens, Reprezentantii Asociatiei Crestem Romania au pus la dispozitie si date concrete care demonstreaza…

- Desi pe Facebook sute de internauti si-au anuntat prezenta la Marsul pentru aer curat , doar 15 persoane s-au adunat sambata, in Piața Sfatului. Participanții la marș, unii cu maști pe gura, au mers pe traseul Piata Sfatului – Stada Republicii – Prefectura Brasov, cu pancarte prin care au dorit sa traga…

- Brașovenii sunt chemați sambata, 13 aprilie, la „Marsul pentru aer curat”, sub sloganul „Aerul poluat ucide”. Evenimentul este organizat de Asociatia Crestem Romania Impreuna, impreuna cu partenerii din tara. Marsul va incepe la ora 11.00, in Piata Sfatului, dupa care se va merge pe traseul strada Republicii…