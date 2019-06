Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Pirvu, a declarat vineri, la Antena 3, despre peștele stricat descoperit in hypermarketuri din zona Bucuresti - Ilfov, ca fenomenul nu este izolat.„Constat o practica permanenta a acestor supermarketuri, hipermarketuri,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si deputatul Valeriu Steriu au depus la Camera legea privind sanctionarea dublului standard de calitate pentru produse si servicii, pe care a anuntat-o in repetate randuri, atat la mitinguri electorale, cat si in emisiuni televizate, transmite news.ro.CITEȘTE ȘI: Slabirea…

- "Amenda de 4% din toate incasarile și confiscarea tuturor produselor, in cazul firmelor care practica dublul standard in Romania. Acestea sunt sancțiunile pe care le-am inclus in propunerea legislativa pe care o voi depune azi in Parlamentul Romaniei. Este primul pas major al PSD impotriva…

- "Cine a decis ca in Romania sa fie un dublu standard? Occidentalii sa manance bine, sa aiba servicii medicale de calitate, sa aiba totul de o calitate ridicata, iar noi sa fim la coada? Cine a decis? Iohannis, Basescu, Ciolos? Va anunt ca saptamana viitoare voi propune o lege care sa interzica dublul…

- Numarul plangerilor adresate catre Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței care denunța calitatea proasta a telefoanelor mobile sunt in creștere. Inspectorii APCSP anunța ca absolut toate rețelele mari de magazine au fost amendate fara excepție, iar marii importatori de multe…

- Hoteluri de 4 stele amendate de OPC pentru mizeria din camere și din bucatarie. Inspectorii s-au adus acolo dupa reclamațiile mai multor clienți. Cand s-au trezit cu inspectorii in bucatarie, angajații au incercat sa ascunda mancarea pastrata in condiții improprii. Seful CJPC Constanta, Horia Constantinescu,…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, il acuza pe Ludovic Orban de dezinformare pe tema directivei privind dublul stardard al produselor. Badalau afirma ca Guvernul roman a reusit sa promoveze modificari care vor contribui la informarea corecta a consumatorilor."Regret faptul ca Președintele…

- Firmele care vand produse cu o calitate diferita in tarile europene vor plati amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri, a anuntat comisarul European pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, aflat la Bucuresti. Aceasta a povestit ca a experimentat chiar ea diferenta acestor…