Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Iohannis abia marti „ar da un semn de viata” in legatura cu remanierea guvernamentala.„Luni o sa avem o intalnire in coalitie, impreuna cu doamna prim-ministru, si o sa stabilim ce facem. Am inteles ca abia marti presedintele ar da un semn…

- Liderul PSD a spus sambata, la Iași, cu privire la pensia pe care o va caștiga procurorul Augustin Lazar, ca PSD a marit pensiile și pentru buni și pentru rai. Augustin Lazar va avea o pensie de 27.000 de le...

- Liderul PSD a spus sambata, la Iași, cu privire la pensia pe care o va caștiga procurorul Augustin Lazar, ca PSD a marit pensiile și pentru buni și pentru rai. Augustin Lazar va avea o pensie de 27.000 de lei.„Ma intreba cineva ieri, cum e posibil ca acest om sa iasa la pensie cu o pensie…

- "I-am vazut ca sunt foarte nervoși, in frunte cu Iohannis și te intrebi: de ce e omul ala atat de nervos alaturi de slugile lui? Concluzia mea este ca ei sunt nervoși pentru ca nu vor ca romanii s-o duca mai bine. Este singura explicație pe care mi-o dau. Numai daca iți uraști propriul popor atat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea se delimiteaza de schimbarea lui Tudorel Toader de la Ministerul Justitiei. El nu a dorit sa comenteze, joi, la Suceava, gestul ministrului de a demisiona, in urma deciziei premierului Viorica Dancila, care a trimis la Cotroceni solicitarea de revocare din functie a acestuia,…

- "Am fost intrebat mereu daca candidez sau nu. Vorbim dupa europarlamentare. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie in ceea ce ma priveste. Am devenit obsesia lui. Face orice, preseaza, ameninta, activeaza toate structurile pe care le poate activa ca eu ori sa dispar, ori sa nu mai fiu…

- Partidul Social Democrat va fi reprezentat la Cotroceni la consultarile cu seful statului pe tema referendumului de Eugen Nicolicea si alte doua persoane, care vor fi anuntate vineri dimineata, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am anuntat ca o sa fie prezent PSD acolo, o sa mearga trei persoane,…

- Liviu Dragnea a anuntat, joi seara, la Antena 3, ca PSD trimite la consultarile de la Cotroceni o delegatie formata din trei persoane. Liderul PSD a dezvaluit doar unul dintre cele trei nume: deputatul Eugen Nicolicea."Nicolicea si inca doua persoane. La ora 9 o sa primeasca faxul domnul Iohannis.…