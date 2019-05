Dragnea poate face cerere de liberare conditionata dupa ce executa 2 ani si 4 luni de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- Grupul aeronautic european Airbus este aproape de a semna un acord de miliarde de dolari cu China, dupa intarzierea cu peste un an a negocierilor, au declarat pentru Reuters surse din industrie. Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia. Acordul ar urma sa se semneze in timpul…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…

- Augustin Lazar isi va depune candidatura in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, functie vacanta incepand cu data de…

- Firmele germane sunt interesate sa angajeze muncitori calificati care parasesc Marea Britanie din cauza Brexitului, a anuntat miercuri Camera de Comert din Germania (DIHK), avertizand ca cea mai mare economie europeana are un deficit de aproximativ 1,6 milioane de angajati calificati, transmite Reuters.…

- Romania nu foloseste echipamente de la grupul chinez Huawei in infrastructura aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), precizeaza institutia pentru agentia Reuters. Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din…

- Porsche, divizie a grupului Volkswagen, coopereaza cu procuratura din Germania in cadrul unei investigatii referitoare la datorii fiscale legate de pensionari anticipate si beneficii acordate unor fosti directori de rang inalt. Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Porsche "a raspuns…