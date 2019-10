Dragana Radakovic, Dragoljub Bajic, invitati speciali in spectacolul Nabucco de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti (ONB) dedica spectacolele din aceasta saptamana comemorarii victimelor Holocaustului. "Spectatorii ce vor participa la spectacolele 'Samson si Dalila' de Camille Saint-Saens, 'Nabucco' de Giuseppe Verdi, 'Cavalleria Rusticana & Pagliacci' de Pietro Mascagni…

- Seara de Stand Up Comedy la Club 45 din parcul Solaris - Turda. Invitați: Adi Bobo si Sasha Ciobanu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Hackerville Maraton, sambata 28 septembrie Homo Digitalis – o conversație despre tehnologie și morala, duminica 29 septembrie De la descoperirea sistemului numeric, abac, calculatorul de buzunar și pana la gadget-urile care astazi pot sa te localizeze in timp real, sa-ți ofere recomandari despre lucrurile…

- Editia a 50 a a Cupei Litoralului, cea mai veche intrecere de tenis de camp pentru juniori din tara, debuteaza astazi, la Constanta, pe terenurile bazei Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru.Campionul Horia Tecau, fost elev al LPS si fost castigator al competitiei in 1996, nu a reusit sa ajunga…

- Propusa sub conducerea lui Hermann Szabolcs, dirijorul Teatrului de Opereta din Budapesta, seara de 1 septembrie a etalat o mixtura de refrene napolitane și decupaje de opera, un ambitus repertorial imaginat cu invitați din Italia, Ungaria și Venezuela. Lumea sonora mozartiana, cu extrase din operele…

- Propusa sub conducerea lui Hermann Szabolcs, dirijorul Teatrului de Opereta din Budapesta, seara de 1 septembrie etaleaza o mixtura de refrene napolitane și decupaje de opera, un ambitus repertorial imaginat cu invitați din Italia, Ungaria și Venezuela. Lumea sonora mozartiana, cu extrase din operele…

- Ziarul Unirea Alba Iulia Music and Film Festival 2019: Maia Morgenstern și Horațiu Malaele, doi mari actori ai cinematografiei și teatrului romanesc, invitați speciali ai festivalului Alba Iulia Music and Film Festival se deschide oficial vineri, 30 august, la cea de-a șaptea ediție. Ca in fiecare an,…

- O noua ediție a Sarbatorii Barcanenilor se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, invitați speciali ai evenimentului fiind indragiții interpreți de muzica populara Nicolae Furdui Iancu și Ionuț Langa. Programul, derulat pe parcursul a doua zile, sambata și duminica, cuprinde manifestari variate.…