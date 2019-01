Dr. Iancu Morad realizeaza blefaroplastia cosmetica: chirurgia pleoapelor cazute Dr. Iancu Morad realizeaza blefaroplastia cosmetica: chirurgia pleoapelor cazute Este vorba de blefaroplastia cosmetica, ce imbunatatete aspectul estetic al ochilor, corecteaza asimetriile, intinereste trasaturile si ofera luminozitate privirii. Odata cu inaintarea in varsta, ori din pricina oboselii acumulate, pleoapele superioare sau inferioare pot sa atarne inestetic ori sa capete un aspect excesiv de bombat. Sprancenele, de asemenea, pot capata un astfel de aspect inestetic lasat dupa o anumita varsta. Pielea din acele zone devine mai flasca, muschii isi pierd din tonus, pernutele de grasime… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea surplusului de piele din zona superiora a ochilor poate fi realizata rapid, fara internare și anestezie generala. Este vorba de blefaroplastia cosmetica, ce imbunatațete aspectul estetic al ochilor, corecteaza asimetriile, intinerește trasaturile și ofera luminozitate...

- Este un mister pentru mulți cum Tania Budi reușește sa sfideze semnele inaintarii in varsta și sa aiba un ten atat de proaspat și tanar la varsta de 50 de ani. Vedeta pare sa fi descoperit secretul pentru a contracara semnele inaintarii in varsta. In ultima vreme, vedeta apeleaza pentru a da un restart…

- Pasionat de frumos in toate aspectele sale, medicul Alin Georgescu a deschis la Timișoara Universul Sanatații – Clinica de estetica, de remodelare corporala și de intreținere. Clinica a inceput sa funcționeze in urma cu trei ani și este deja cunoscuta la nivel național prin rezultatele…

- Un tanar in varsta de 29 ani din comuna bihoreana Budureasa a fost arestat preventiv, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce si-a batut un consatean, care apoi a murit apoi in urma loviturilor. Scandalul a avut loc in data de 6 noiembrie, victima fiind un localnic in varsta de 69 ani. Corpul neinsufletit…

- Gabriel Tamas a implinit vineri, 9 noiembrie, varsta de 35 de ani. Chiar daca la aceasta varsta multi jucatori aleg sa-si incheie cariera sau sa evolueze in esaloanele inferioare, fostul fundas al lui Dinamo si FCSB continua sa surprinda.

- Un olandez de 69 de ani a solicitat in instanta sa i se reduca cu 20 de ani varsta din cartea de identitate, iar motivul este acela ca se considera "discriminat" in amor si profesional, potrivit Le Figaro.

- Barbații de varsta mijlocie se confrunta cu o criza dietetica. Mai mult, barbații aflați in aceasta grupa de varsta se confrunta cu niveluri ridicate de anxietate, pe langa obezitate, scrie Daily...

- Ieri, 4 noiembrie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Sancel, l-a depistat pe un barbat de 64 de ani, din Italia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…