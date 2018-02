Stiri pe aceeasi tema

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, are emoții pentru ziua de 4 februarie, cand va intra in semifinala Eurovision Romania 2018, cea de-a treia. Muzicianul Tavi Clonda viseaza sa reprezinte Romania la concursul Eurovision de anul acesta. Partenerul de viața al prezentatoarei de televiziune Gabriela…

- Alina Șerban, vedeta TVR Craiova care va culege impresiile, reacțiile și emoțiile artiștilor din camera verde in show-ul semifinalei Eurovision Romania de pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, va prezența insarcinata in 4 luni jumatate. Matt Andelman, tatal copilului, este din Chicago și a cunoscut-o…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Andreea Moldovan a preluat de la 1 ianuarie conducerea Avon Cosmetics Romania, revenind in tara dupa ce in ultimii sase ani a administrat operatiunile companiei pe alte piete internationale. Numirea Andreei Moldovan vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care condus afacerea din Romania…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. „Prezenta propunere…

- Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor alege 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania. In finala selectiei nationale, publicul este singurul care va alege reprezentantul…

- Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale, semifinalistii Eurovision Romania. Pe cei cinci artisti ii leaga experienta participarii la cel mai mare concurs muzical din lume. Tot ei vor juriza si…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- Anul trecut, 16% din intreprinderile amplasate in UE si care aveau cel putin zece angajati au primit comenzi printr-un site web sau prin aplicatie, arata datele publicate joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). In 2016, vanzarile printr-un site web au fost folosite de aproximativ…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,4% in zona euro (EA19) in trimestrul trei din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, potrivit datelor preliminare prezentate miercuri de Eurostat. În trimestrul doi din 2017, numărul angajaţilor a înregistrat…

- Continua intalnirile pe modelul V4 (Grupul de la Visegrad - Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia) intre liderii a patru tari din Europa de Sud-Est, dupa evenimentul de acum doua luni de la Varna (Bulgaria). Premierii Romaniei, Bulgariei, Greciei si Serbiei, plus presedintele Serbiei, s-au intalnit vineri,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.512 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM,…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice și accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Inflatia in zona euro este prognozata sa creasca usor la 1,5%, in noiembrie 2017, de la 1,4%, in octombrie 2017, potrivit unei estimari publicate, joi, de Eurostat. In ceea ce priveste componentele principale ale inflatiei din zona euro, energia este asteptata sa aiba cea mai mare rata…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Fie ca ne mira sau nu, Romania nu a invatat din greselile facute in perioada de boom, 2007-2008, din cauza carora criza economica ne-a lovit din plin in 2009. Da, unele lucruri s-au imbunatatit, insa exista si domenii in care perpetuam in erori. Este si cazul deficitului bugetar.…

- Bugetele nationale a sase state din zona euro ar putea incalca anul viitor reglementarile UE privind deficitul bugetar, in timp ce Italia, Franta si Belgia nu au reusit sa-si reduca datoria publica in linie cu cerintele blocului comunitar, a avertizat miercuri Comisia Europeana (CE), transmite Reuters.…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Compozitorii care doresc sa inscrie piese le pot trimite prin posta sau depune direct la Registratura TVR, pe suport CD, cu mentiunea „Pentru selectia nationala Eurovision 2018" inscrisa pe plic, ori pot fi trimise electronic, la adresa eurovision.romania@tvr.ro, informeaza Televiziunea Romana.…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a creat un adevarat haos, insa seria masurilor cu potential de bomba fiscala nu se termina aici. In sedinta de Guvern de miercuri ar trebui sa fie pe ordinea de zi cresterea salariului minim brut la 1.900 de lei, incepand de la 1 ianuarie 2018.…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- În prima etapa a turneului european, Jim Mattis s-a oprit la Helsinki, unde s-a întâlnit cu tarile membre ale Northern Group (Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania, Olanda, Polonia si Marea Britanie). Aici, Mattis a declarat: „Acest…

- Romania ocupa locul doi in Europa Centrala si de Est, dupa Polonia, din punct de vedere al atractivitatii pentru furnizorii de servicii de business (business services providers), cum este cazul companiilor specializate in activitati de BPO, ITO, R&D sau SSC, pe piata locala fiind prezente peste…