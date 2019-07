Două tinere din Băbeni au furat de la un bătrân 1000 de euro si 1400 lire! Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Babeni au identificat doua tinere de 14 respectiv 19 ani, banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat, dintr-o locuința de pe raza orașului Babeni. La data de 10 iulie a.c., polițiștii au fost sesizați de un barbat de 73 de ani, din orașul Babeni, cu privire la faptul ca, persoane necunoscute ar fi patruns in locuința sa, din interiorul careia ar fi sustras o suma de bani. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, impreuna cu specialiștii criminaliști, unde au constat ca persoane necunoscute, ar fi patruns in noaptea de 09/10 iulie, in locuința… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

