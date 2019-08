Doua persoane injunghiate, in aceasta dimineata, in Lazu. Cum s-a petrecut evenimentul sangeros

In aceasta dimineata, in jurul orei 10.02, in localitatea Lazu, judetul Constanta, o persoana a fost injunghiata in zona toracica. Ulterior, s a injunghiat si agresorul, conform SAJ Constanta. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean Constanta de ambulanta SMURD Port si SMURD C.Ce spune IPJ Constanta despre eveniment In aceasta dimineata, in localitatea Lazu din judetul Constanta, in jurul orei 10:02, a fost sesizat, prin apel 112, faptul ca un barbat, de aproximativ 40 de ani, ...