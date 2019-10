Două imagini ale Pământului realizate în aceeaşi zi, de lângă două planete din sistemul nostru solar Pe 19 iulie 2013 Pamantul a fost fotografiat din doua zone ale sistemului solar, din apropierea planetei Mercur și a gigantului de gaz Saturn. In imaginea din stanga, Pamantul este punctul albastru pal, chiar sub inelele lui Saturn, fotografiat de nava spațiala Cassini, orbitand la acea data Saturn. In partea dreapta, sistemul Pamant-Luna este vazut pe fundalul intunecat al spațiului, fotografiat de naveta spatiala Messenger, aflata pe orbita planetei Mercur. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

