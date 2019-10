Donald Tusk recomanda statelor UE sa accepte amanarea datei Brexit-ului Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat, marti, liderilor statelor membre sa accepte o noua amanare a datei retragerii Marii Britanii din UE.



"Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE sa accepte solicitarea britanica pentru o noua amanare a datei retragerii (Regatului Unit) si propun ca aceasta sa fie decisa prin procedura scrisa", fara a fi necesara convocarea unui summit, a precizat Tusk, intr-un mesaj pe Twitter, preluat de AFP si dpa.



Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, in cursul zilei de marti, ca va suspenda legislatia privind Brexit-ul,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

