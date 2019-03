Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va lasa 400 de militari in Siria dupa infrangerea gruparii extremiste Stat Islamic, despre care a prezis ca se va produce pana la sfarsitul zilei, relateaza dpa. Intr-o declaratie data in exteriorul Casei Albe miercuri, Trump a spus ca 200 de…

- Shamina Begum, in varsta de 19 ani, una dintre cele trei eleve care au parasit Londra, in 2015, pentru a se alatura grupului terorist Stat Islamic, in Siria, a nascut un baiețel, a anunțat familia sa. Avocatul acestora, Tasnime Akunjee, susține ca acum presiunea este și mai mare pentru guvernul britanic,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre situatia din Siria, "inclusiv angajamentul SUA si Frantei privind distrugerea" gruparii teroriste Stat Islamic, transmite EFE, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei de cuvant a Casei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre situatia din Siria, ''inclusiv angajamentul SUA si Frantei privind distrugerea'' gruparii teroriste Stat Islamic, transmite EFE. Potrivit purtatoarei de cuvant a Casei Albe, Sarah…

- Consilierul presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, John Bolton, a sosit luni in Turcia pentru convorbiri privind Siria, asteptate cu nerabdare, potrivit agentiei turce de presa Anadolu, citata de DPA, relateaza Agerpres.Bolton este insotit de seful Statului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Turcia va prelua operatiunile din Siria impotriva retelei teroriste Stat Islamic dupa retragerea trupelor americane, a afirmat vineri seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald…

- Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, vineri, organizarea unor audieri in Congresul Statelor Unite pe tema deciziei presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si de reducere a prezentei militare in Afganistan, relateaza Mediafax."Este absolut necesar ca in Congres…