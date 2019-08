Stiri pe aceeasi tema

- Epstein, in varsta de 66 de ani, a fost gasit sambata dimineata spanzurat in celula sa de la Correctional Metropolitan Center din Manhattan, si trebuia sa fie supravegheat la fiecare 30 de minute vineri seara de doi gardieni, insa aceasta procedura nu s-a respectat, asigura ziarul care citeaza o…

- Procurorul special Robert Mueller a fost audiat, miercuri, in Congresul Statelor Unite cu privire la ancheta pe care a condus-o privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite. Mueller a declarat ca raportul sau nu l-a exonerat in totalitate pe Donald Trump, in special de suspiciunile…

- Procurorul general american, William Barr, a declarat ca Robert Mueller, care a condus ancheta privind interferența Rusiei in alegerile din 2016, ar fi putut lua o decizie in sensul obstructionarii justitiei de catre președintele Donald Trump, dar a ales sa nu faca acest lucru, potrivit Reuters preluat…

- Președintele american Donald Trump a cerut comunitații de informații din SUA sa coopereze cu procurorul general William Barr în analizarea evenimentele care au dus la ancheta privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Astazi,…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat joi serviciilor secrete sa coopereze cu analiza procurorului general William Barr cu privire la evenimentele care au dus la o investigatie privind posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui si Rusia, conform Reuters.„Astazi, la cererea…