Donald Trump a primit o scrisoare 'magnifică' de la liderul nord-coreean Kim Jong-Un Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca a primit in ajun o scrisoare foarte calduroasa din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un si si-a exprimat satisfactia pentru "magnifica" lor corespondenta, potrivit AGERPRES. "Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el "si-a respectat cuvantul" si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare si nu a efectuat noi teste cu rachete balistice cu raza lunga… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

