- Marți, la Palatul Victoria a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica), care vor merge in 34 de spitale din tara. Premierul Mihai…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). La nivel national, in noiembrie…

- Bebelus de 6 luni, ucis de rujeola. Clujul, pe harta deceselor Clujul se afla pe lista neagra celor 14 judete din Romania unde epidemia de rujeola a facut victime. La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz înregistrat…

- In saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe dintre cazurile noi, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12…

- Aflat in plin turneu național, de pe 4 pe 25 decembrie, prin toata țara, cu spectacole sold-out, Paul Surugiu-Fuego nu ezita sa ne surprinda. Dupa ce a lansat in ajun de Sfantul Nicolae, impreuna cu Libertatea, materialul discografic de colinde „COLINDATOR IN ȚARA DINTRE MUNȚI”, dupa ce a anunțat cel…

- Conform datelor citate, in octombrie, au beneficiat de acest ajutor social 216.808 persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj (13.418 persoane), Buzau (10.919), Bacau (10.568), Galati (10.298) si Teleorman (9.938). La finele lunii octombrie erau suspendati de la plata 19.862…

- In cazul in care oamenii refuza un loc de munca, sa piarda automat ajutorul social, propune parlamentarul. In prezent, legea le da dreptul asistatilor social sa refuze de 3 ori un loc de munca. Modificarile vor fi supuse la vot saptamana viitoare. Aproape 220.000 de romani beneficiau la sfarsitul…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.070 locuri de munca, în data de 14 noiembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu, Arad și Dolj.Iata…

- Elevii de la Colegiul Kufad Kușadasi, din Turcia, reuniți in „Dancers Folcloric Group“, au caștigat trofeul „Vrancea, plai de dor!”, ediția a VII-a. Organizat de Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” Focșani, Festivalul Concurs Național de folclor al elevilor de liceu s-a desfașurat la finele saptamanii…

- Potrivit raportarilor saptamanale, numarul deceselor din cauza rujeolei este de 35, aceasta cifra fiind inregistrata si saptamana trecuta. "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 10.11.2017 este 9.822, din care 35 de decese (9 in jud. Timis, 6…

- Paul Surugiu Fuego continua sa surprinda! A rasunat Constanța toata de frumusețe și bunatate saptamana trecuta, la Centrul de evenimente MANDALA, atunci cand, cu mare fast, a avut loc serata culturala marca ART BY FUEGO, cel de-al unsprezecelea eveniment de acest gen, ce a avut denumirea “POARTA-MA…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati a marcat si in acest an, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (SSM) prin organizarea, in perioada 23 – 27.10.2017, de sesiuni de instruire, informare, constientizare, la care au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, sindicatelor,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța marți ca in urma avertizarilor de Cod Galben și Portocaliu din ultimele 24 de ore au fost inregistrate efecte negative in 18 localitați din 12 județe, precum și in municipiul București. Este vorba de județele Bihor, Botoșani,…

- N. Dumitrescu Cu toate ca Prahova este cunoscuta ca fiind una dintre zonele din Romania in care industria este reprezentativa pentru mediul economic si, automat, unde ar trebui sa existe si cele mai mari castiguri, datele statistice, aferente lunii a opta din anul in curs, vin sa contrazica acest lucru.…

- Mai multe studii arata ca Romania are cel mai mare numar de copii sub 12 ani cu carii dentare din Europa. Doctorul Maseluța ii așteapta pe copii la consultații gratuite și ii invața cum sa se spele pe dinți, in cadrul unui program de promovare a igienei orale care se desfașoara in 20 de orașe din 10…

- In 2016 s-a inregistrat cea mai mare migrație interna din Romania dupa 1991, aproape 400.000 de oameni schimbandu-și domiciliul dintr-o localitate in alta. Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a Romaniei in alta, tot din Romania,…

- Proteste fata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat | Sindicalistii clujeni ies in strada Blocul National Sindical (BNS) organizeaza, luni, pichete in Capitala si 29 de judete, printre care si Cluj, sindicalistii fiind nemultumiti de transferul contributiilor sociale integral…

- Anul trecut, in țara noastra s-a stabilit un record. Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a Romaniei in alta, tot din Romania. Vorbim despre cea mai mare migrație interna din 1991 incoace. In Giurgiu este cunoscut faptul ca…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța ca aproape patru sute de noi cazuri de rujeola au fost confirmate în ultima luna.Astfel, numarul îmbolnavirilor a ajuns la 9.626, cu 393 mai multe fata de raportarea lunara precedenta, însa…