Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Condrea, un cunoscut jurnalist din țara noastra, a murit marți dimineața. Acesta a fost reporter la Pro TV și Realitatea TV. S-a stins din viața la Spitalul Județean Focșani. Tibi Condrea a murit in urma unei boli cu care s-a luptat ani de zile, o ciroza non-alcoolica. Pentru acesta se demarase…

- Fostul jurnalist Tiberiu Condrea a murit marți dimineața in urma unei boli cu care s-a luptat ani de zile, o ciroza non-alcoolica. Tiberiu Condrea facea un apel disperat in cursul zilei de luni pentru gasirea unui donator de ficat. Din pacate, el nu a mai avut aceasta șansa. Boala a evoluat foarte…

- Fostul jurnalist Tiberiu Condra a murit, marți dimineața, dupa o indelungata lupta cu o boala crancena. In ultima perioada, acesta facuse apeluri disperate pentru a fi ajutat in gasirea unui donator prin care sa poata face transplant de ficat.

- Cantaretul britanic Chas Hodges, parte a duo-ului Chas & Dave, a murit sambata, la varsta de 74 de ani, dupa ce in urma cu un an si jumatate a fost diagnosticat cu cancer la esofag. Boala lui Chas Hodg...

- Chas Hodges s-a stin din viața la varsta de 74 de ani, dupa o lupta grea cu o boala necruțatoare., cancerul, depistat in urma cu un an. Acesta a murit in smon, in patul sau. „Anunțam cu regret și tristețe dispariția prietenului nostru, Chas Hodges. Deși a primit tratament pentru cancerul esofagian,…

- Eurosport a anunțat pe pagina de Facebook ca Ivonne Ghița s-a stins din viața dupa o lupta crancena cu boala. ”Cu adanca și profunda durere, in aceasta seara, echipa Eurosport și-a luat adio de la colega și prietena Ivonne Ghița. Boala a invins și Ivonne s-a stins din viața. Din 2004 alaturi de noi,…

- Actorul rus Vladislav Zhukovsky a murit la varsta de 75 de ani, dupa ce a luptat mai mult timp cu o boala necruțatoare. Anunțul a fost facut de iubita lui, insa nu a precizat cauza exacta a...

- Mircea Badea, vedeta Antena 3, e in doliu! Cumnatul sau, un cunoscut jurnalist, a murit. Ciprian Chirvasiu, fost poet și jurnalist la Evenimentul zilei și TVR, a murit, vineri dupa-amiaza, la varsta de 54 de ani.Ciprian Chirvasiu a fost casatorit, timp de 2 ani, cu Naty Badea, sora lui Mircea…