Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit u puțin timp in urma Actorul Ken Berry a murit la varsta de 85 de ani, iar moartea lui a fost anunțata pe Facebook de fosta sa soție, actrița Jackie Joseph-Lawrence. „Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin…

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Actrita sarba Milena Dravic, o vedeta a cinematografiei iugoslave din perioada comunista, a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica postul public de televiziune RTS, citat de AFP. Artista a...

- Lumea filmului a suferit astazi una dintre cele mai mari pierderi din ultimul timp. Omul din spatele comediei, Danny Leiner, cel care facea ca zambetele telespectatorilor sa fie posibile, s-a stins din viata la numai 57 de ani.

- Paul John Vasquez, actor in celebrul serial de televiziune Sons of Anarchy, a murit la varsta de 48 de ani, in urma unui atac de cord. Paul John Vasquez a fost gasit fara suflare in propriul apartament, informatia fiind confirmata de apropiatii barbatului. Prietenul sau cel mai bun l-a gasit in stare…

- Producatorul primelor doua filme din seria ''Star Wars'', Gary Kurtz, a decedat de cancer la varsta de 78 de ani, a anuntat familia cineastului intr-un comunicat dat luni publicitatii, potrivit dpa, scrie Agerpres. "Gary a fost un preaiubit sot, tata, bunic, prieten, coleg si mentor, al carui…

- Este din nou doliu in lumea filmului, dupa ce Damian Hill s-a stins din viata. Actorul australian a murit duminica noapte, cu putin timp inainte sa inceapa filmarile pentru un nou film. Damian Hill a murit la varsta de 42 de ani, noaptea trecuta in Melbourne. Momentan, potrivit smh.com, nu se stie care…

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit in urma cu putin timp. A facut infarct…. Doliu in lumea vedetelor de la Hollywood! Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la varsta de 82 de ani. Acesta a jucat in mai multe filme de succes, printre care „Smokey si Banditul”, „Longest Yard” si „Eliberarea”.…