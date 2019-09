Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 august a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au retinut pentru 24 de ore si introdus in Central de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 49 de ani, din localitatea Baia de Fier, banuit de savarsirea infractiunilor de violenta domestica si incalcarea…

- Portarul Mamadou Samassa, de la Sivasspor, s-a ciocnit extrem de dur cu un atacant al lui Beșiktaș, in infrangerea 0-3. Apoi, la marginea terenului, i-a spus doctorului: „Mi se invarte capul”. Și a leșinat. Și-a revenit și a inceput sa planga. Transportat la spital, i s-a facut tomografie și e in afara…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 56 de ani, din comuna Slivilesti, banuit de savarsirea infractiunii de violența domestica si amenințare. ”Acesta ar fi exercitat acte de…

- La data de 13 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 39 de ani, din comuna Slivilesti, banuit de savarsirea infractiunilor de violența domestica si amenințare. ”…

- Un tanar de 23 de ani din comuna Pestisani a fost retinut pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Masura a fost luata de politisti dupa ce acesta ar fi exercitat duminica acte de violenta in incinta unul local public din localitate asupra unui alt tanar, de 28 de ani. La data de 7 august a.c.,…

- La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 37 de ani, din comuna Balanești, banuit de savarsirea infractiunii de violența in familie. Din cercetarile…

- La data de 8 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 54 de ani, din municipiul Motru, banuit de savarșirea infracțiunii de violenta in familie. Din cercetarile…

- Violenta in scoli este in crestere fata de anul trecut, in judetul Buzau, astfel ca tot mai multi elevi ajung la spital batuti de colegii de clasa sau de scoala, se arata intr-un raport al Inspectoratului Scolar Judeetan Buzau.