Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de

- Anju Kushwaha, o tanara de 28 de ani din India a trait șocul vieții sale! Dupa ce a ramas insarcinata și a aflat ca poarta in pantece nu mai puțin de 10 copii, a trecut printr-o drama greu de descris!

- Testele ADN arata ca Jan Karbaat, directorul unei clinici de fertilizare din Olanda, care a murit in 2017, și-a folosit sperma, in loc de cea a donatorilor, devenind tatal biologic a 49 de copii nascuți prin fertilizarea in vitro, scrie www.theguardian.com, potrivit Mediafax.CITESTE SI: Pisicile,…

- Organizatorii Festivalului de documentare din Sheffield, Marea Britanie, au anulat proiecția in premiera a unui film despre Bill Wyman, fostul basist al trupei The Rolling Stones, dupa ce au aparut critici legate de relația muzicianului cu o minora in anii 1980, relateaza bbc.com, potrivit Mediafax.Documentarul,…

- Doi copii au fost ucisi, iar alti 18 raniti dupa ce o tornada a luat pe sus un castel gonflabil, intr-un parc de distractii, luni, in centrul Chinei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.

- In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene…

- Crima odioasa la Telenesti. Doi concubini au fost ucisi in bataie in propria locuinta.Corpurile neinsufletite ale victimelor au fost descoperite ieri, de catre un vecin care venise in vizita.