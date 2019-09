Igor Dodon s-a aratat indignat de ideea ministrei Agriculturii, Georgeta Mincu, ca din strugurii ce nu pot fi vanduti din cauza ca au fost afectati de conditiile meteorologice sa fie facut must, care ar urma sa fie oferit elevilor in scoli. Presedintele tarii a declarat ca nici in perioada URSS nimanui nu-i venea asemenea idei.