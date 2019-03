DJ Wanda traieste emotii maxime. Iubitul ei este campion la motociclism!

Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda traiește emoții maxime de fiecare data cand iubitul ei, Karl, cu care locuiește in Londra, este plecat din țara pentru a participa la curse de motociclism. Omul de afaceri australian este pasionat de acest sport și a concurat recent la o cursa Off Road din Almeria, Spania. Intrucat este un…

- Sore este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mircea și au impreuna o fetița in varsta de trei ani. Interpreta a explicat de ce nu s-a casatorit pana acum, cu iubitul ei. „Sunt mama, iubita, fiica, artista. Iubitul meu este Mireca, avem impreuna…

- Ministrul Eucatiei, Ecaterina Andronescu s-a aflat, marti, in Parlament, la comisia de drepturile omului, unde a vorbit despre situatia din invatamantul romanesc. Ea a precizat ca, in prezent, in Romania exista cu un milion si jumatate mai putini elevi decat in urma cu 15 ani, iar din discutiile cu…

- Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial german de Formula 1 Michael Schumacher, a stabilit cel mai bun timp al primei sesiuni de teste inaintea startului noului sezon din Formula 2, desfasurata pe circuitul Jerez de la Frontera (Spania), informeaza L'Equipe. Campion in Formula 3 in 2018,…

- Jucatorii de la FCSB au probleme dupa cantonamentul din Spania, condus de noul antrenor, Mihai Teja. Mijlocașul Florentin Matei, 25 de ani, era urma sa fie printre titulari la inceputul campionatului, inca din prima etapa din 2019, cu Dunarea Calarași, pe 2 februarie. ...