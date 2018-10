Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educatie, cultura, tineret si sport, a declarat: "In aceasta vara, circa 15.000 de tineri in varsta de 18 ani au putut calatori in UE. Ei au avut o experienta personala cu privire la ceea ce inseamna sa fii european. Ei au avut sansa de a descoperi…

- ''Nu suntem aici pentru a fi o instanta judecatoreasca, nu acesta este rolul Parlamentului European si niciodata nu trebuie sa fie, in niciun caz. Suntem aici pentru a discuta probleme care ne afecteaza pe toti, indiferent de unde venim, iar independenta sistemului judiciar si statul de drept sunt…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, in plen, motiunea simpla pe agricultura, intitulata „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. „Din cauza incompetentei si a modului dezastruos in care a fost gestionata evolutia pestei porcine africane, constatam…

- Patronul Feeling Dance Oradea, instructorul si dansatorul de dans de talie internationala, Cristian Jurcut, transmite ca “Feeling Dance este probabil singura scoala de dans din Romania care va GARANTEAZA ca NU urmati degeaba un curs de dans”. Participati GRATUIT la prima lectie de curs iar…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide odata pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. Romania este libera, deci, pe ce model vrea sa mearga incepand de…

- Elena Serbanescu este diplomat, fost delegat de tineret al Romaniei la ONU si, mai nou, antreprenor social. Isi doreste sa puna in valoare comorile rurale ale tarii noastre si, convinsa ca promovarea Romaniei incepe de acasa, a lansat un proiect de familie: Casa Naturii. Construita dupa principii…

- Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie sa ramana, in opinia popularilor europeni, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, in pofida reducerii efectuate in noul Cadrul Financiar Multianual. Politica de coeziune a Uniunii Europene va fi finanțata cu 7% mai puțin in perioada…

- Ciprian Mihali, director pentru Europa de Vest al Agentiei universitare a Francofoniei la Bruxelles si fost ambasador in Senegal, a vizitat Romania in perioada 2-22 august. El a povestit pe Facebook experienta traita in tara unde a fost profesor de filosofie, conf. univ. dr. la Universitatea Babes-Bolyai…