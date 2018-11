Stiri pe aceeasi tema

- Tudosie a anutat ca, tot de anul viitor, vor fi lansate servicii in premiera pentru Posta Romana, precum cele imobiliare, schimbul valutar, servicii financiare exclusive, dar si un card de pensii. "Acum bugetam si in curand o sa..., in premiera, o sa aliniem un buget pe minim doi ani de zile, ceea ce…

- Pozitia Romaniei fata de politica europeana de coeziune Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. România considera ca politica europeana de coeziune trebuie sa ramâna si în viitor principalul mecanism de depasire a diferentelor de dezvoltare între tarile comunitare. …

- Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS, in prezent, 50 de subunitati postale din tara permitand efectuarea de plati cu cardul bancar, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate, pana la finalul acestui an. Plata cu cardul…

- O competiție organizata de NASA se desfașoara și la București, Timișoara, Iași, alaturi de alte 200 de orașe din lume. Provocarea lansata de agenția spatiala americana se adreseaza oricarui programator, om de știința, designer, storyteller, creator, constructor, specialist software sau entuziast privind…

- Les Films de Cannes a Bucarest organizeaza anul acesta ediții speciale in șapte orașe din țara, astfel incat o selecție din filme și o parte dintre invitații evenimentului vor akjunge in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Oradea și Suceava, arata un comunicat remis MEDIAFAX. Edițiile…

- O noua editie a Noptii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc, vineri, 5 octombrie, in galerii de arta, institute culturale, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artist din orasele: Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Miercurea ...

- Emisiunea de marci postale "Simona Halep, un campion de marca" va fi disponibila incepand de miercuri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Timbrul emisiunii de marci postale reproduce o secventa…