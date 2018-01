Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti si-a suspendat temporar activitatea. Care e situatia la Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Directia pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti a anuntat ca isi suspenda partial activitatea din cauza imposibilitatii de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, intre 1.200 si 2.000 de lei....

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit marți, 2 ianuarie 2018, ca președintele Igor Dodon și-a incalcat atribuțiunile constituționale și juramantul de credința. Astfel, Curtea a stabilit ca Dodon sa fie suspendat temporar din funcție, atribuțiunile urmand sa fie preluate temporar…

- In perioada 15-17 decembrie, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a organizat la Colegiul Național „Mircea cel Batran” a III-a ediție a seminarului de reprezentare al Asociației, la care au luat parte 30 de elevi constanțeni, membri ai Asociației, aceștia participand la mai multe ateliere de lucru…

- „Am avut o discutie cu colegul nostru, Gabi Durut, care este viceprimar si are in subordine Directia Generala de Invatamant, Cultura, Tineret, Sport si Culte, si vom incerca sa gasim o solutie, preciza Mirel Sabo, consilier local, in cadrul unei conferinte de presa. In unitatile de invatamant…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale, informeaza Enel. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: De luni pana vineri,…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractiildquo;, in valoare…

- Suspendat in toamna dupa ce a autorizat vanzarea de bilete și abonamente peste limita admisa la meciurile lui Juventus, președintele "Batranei Doamne", Andrea Agnelli, a scapat de pedeapsa dictata in urma cu trei luni. Suspendat inițial pentru 12 luni, acesta va trebui sa plateasca suma de 100.000 de…

- Continuam si astazi prezentarea celor mai importante subiecte tratate in capitolul "Activitatea arheologica in Dobrogea", apartinand reputatului istoric si arheolog Radu Vulpe. Tinem sa subliniem faptul ca aceste secvente de lucrare nu isi propun sa descrie campaniile arheologice pe care cetatile in…

- O adolescenta de 16 ani, din Murfatlar, care a avut o relație cu un tanar de 19 ani, din Valu lui Traian, in urma careia a ramas insarcinata. Dupa ce a nascut, parinții fetei nu au mai primit-o acasa, la Murfatlar, de aceea minora s-a mutat la iubitul ei, la Valu lui Traian, devenind concubina acestuia,…

- Cu o istorie extrem de zbuciumata, indiferent ca vorbim de trecut sau prezent, Cetatea Histria constituie apogeul activitatii marelui savant roman Vasile Parvan, de numele caruia se leaga multe dintre descoperirile arheologice din Dobrogea. Din capitolul "Activitatea archeologica in Dobrogea", apartinand…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost agresat de unchiul sau care era deghizat in Moș Craciun. Martor la intregul eveniment a fost mama copilului care a filmat toata scena și a trimis-o tatalui copilului. Cel mic este in grija mamei, o bistrițeanca de 31 de ani, care a muncit cațiva ani in strainatate,…

- Elevii Scolii Gimnaziale nr. 40 "Aurel Vlaiculdquo; din Constanta au avut ieri oaspeti de la HC Dobrogea Sud Constanta si de la Directia pentru Sport si Tineret a judetului Constanta, cu ocazia unei actiuni inscrise in proiectul national "Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitateldquo;. Echipa…

- Vranceanul Florin Birladeanu a fost premiat in cadrul Ceremoniei de Premiere a Federației Romane de Motociclism. Festivitatea a avut loc la Sala de Ceremonii a Centrului de Conferințe Auditorium Pallady din București, gala ce a marcat pe langa acest moment de premiere și un moment special, anume implinirea…

- Poate ca una dintre cele mai frumoase file despre arheologia din Dobrogea ne a fost lasata de unul dintre cei mai mari istorici ai Romaniei, Radu Vulpe, nascut la 29 decembrie 1899, la Marsilieni comuna Albesti , judetul Ialomita, si care s a stins din viata la 26 noiembrie 1982. Intitulat "Activitatea…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a atribuit recent un contract de furnizare varza alba murata capatani pentru unitatile militare din Fortele Navale Romane.Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut. Au fost primite doua…

- Campioana olimpica la proba maraton, fosta mare atleta Constantina Dita, nascuta in Gorj, va promova sportul in unitatile de invatamant din judet. Directia de Tineret si Sport Gorj va initia in perioada urmatoare o campanie de promovare a sportului in ...

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC vrea sa extinda la patru benzi drumul de circulatie existent intre Poarta 10 Bis si Poarta 10. In acest sens, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate,…

- Direcția de Cultura și Sport a Primariei Carei, in colaborare cu Biblioteca Municipala Carei, anunța organizarea CONCURS DE CREAȚIE POETICA, DESEN ȘI FOTOGRAFIE cu prilejul aniversarii a 99 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. Tema concursului: „Romania, țara mea frumoasa!”. Concursul se va desfașura…

- Cine se scoala de dimineata ajunge. Asa si-au spus si procurorii DNA, care au descins saptamana la un sef de la Directia de Tineret si Sport de la Primarie. Oameni politicosi, nu l-au deranjat prea tare. Doreau sa stie cam cum s-au facut contractele pentru clubul Corona pentru echipamente, materiale…

- Adrian Patulea a revenit la Constanta si priveste in viitor cu incredere. Victoria si un gol marcat in meciul de sambata cu CSM Oltenita ar fi cadourile perfecte pentru atacantul Farului, care a implinit astazi 33 de ani. Adi Patulea vorbeste vineri seara, de la 20.20, la Neptun TV, la Hora de Sport,…

- Cei 2.500 de angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui vor ieși in strada intr-un amplu protest, cel mai probabil saptamana viitoare, dupa ce nu și-au primit salariile de aproape o luna, in condițiile in care conducerea instituției nu a gasit nicio soluție ca sa rezolve problema lefurilor…

- Deputatul PSD Iași Camelia Gavrila, președintele Comisiei pentru Invațamant, Știința, Tineret și Sport, declara, intr-un comunicat transmis marți AGERPRES, ca asigurarea dreptului la educație tuturor copiilor și inscrierea acestora intr-o colectivitate trebuie sa se realizeze doar dupa prezentarea…

- Direcția generala, educație, tineret și sport a organizat pe 3 noiembrie curent o licitație publica pentru procurarea unui automobil de peste 34 de mii de euro, scrie Jurnal de Chișinau. Automobilul este destinat Centrului Psiho-Socio-Pedagogic din cadrul direcției, potrivit Elenei Vorotneac, șefa interimara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a atribuit recent un contract de inchiriere 17 autoutilitare transport mixt. Potrivit licitatiapublica.ro, locul principal de prestare este DRDP Constanta. Criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut. A fost…

- Primaria Capitalei vrea construirea unor “complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport” la noua unitati de invatamant din Sectorul 3, pentru aceste proiecte urmand a fi alocata suma de aproximativ 127 milioane de lei. Astfel, potrivit proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei…

- 10 februarie 1913. Pe teritoriul Statului Roman, bulgarii au avut acces, intotdeauna, la demnitati civile si profesionale in razboiul din 1877 1878, in randurile armatei romane erau 21 de medici ofiteri . Din Stoica Lascu, "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei", 1999, pag. 593 Citeste si: ZIUA…

- Conform Institutului Național de Statistica (INS), 389.000 de oameni și-au schimbat domiciliul dintr-o localitate a României în alta, tot din România, în ultimul an de zile, informeaza un articol publicat de Press One. Aceasta ar fi cea mai mare migrație interna…

- Comitetul parlamentar britanic a cerut companiei Facebook informații privind activitațile conturilor conexe cu Federația Rusa in perioada referendumului Brexit. Scrisoarea a fost trimisa fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, de catre președintele Comitetului pentru Tehnologii Digitale, Media și Sport.…

- 26 noiembrie 1878. Revista "Meacute;morial Diplomatiqueldquo; face o prezentare generala a Dobrogei. Este prezentata, in primul rand, ca o tara, cunoscuta sub numele de "Romania trans danubianaldquo;, care va fi impartita in trei judete, avand o populatie de 90.000 de locuitori. Din Stoica Lascu, "Marturii…

- Curtea Constitutionala a raspuns sesizarii Guvernului privind constatarea circumstantelor pentru instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova in cazul desemnarii ministrului Apararii. Curtea a constatat ca prin cel de-al doilea refuz al presedintelui Igor Dodon de a-l numi…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru "Lucrari de infrastructura incluse in obiectivul de investitie Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare Marea Neagra proiectare si executieldquo;, in valoare estimata…

- Desfasurat in 17 unitati scolare din municipiul Constanta, proiectul „Caravana Sanatate prin Sport” s-a adresat elevilor de gimnaziu cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, in speranta readucerii copiilor pe terenurile de baschet, handbal sau fotbal, pentru o viata mai sanatoasa si o dezvoltare fizica…

- La concursul de admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” – Boldești candidații au la dispoziție 300 de locuri, toate pentru barbați. Locurile sunt structurate astfel: - subofițer de pompieri și protecție civila – 275 de…

- A trecut vara, par sa se rezolve si problemele la Pasapoarte. Cozile interminabile din timpul sezonului pot fi evitate acum prin introducerea unei platforme online unde romanii se pot programa pentru a-si depune actele. Autoritatile spun ca sistemul este unul simplu si poate fi accesat de pe orice dispozitiv,…

- Ministerul Apararii Nationale, prin UM 02003 Constanta a atribuit recent un contract de furnizare "Sistem de compunere imagini video de tip multidisplay video wall conform specificatiilor tehnice cuprinse in caietul de sarcini". Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a…

- Uraganul Ophelia este furtuna care s-a format cel mai recent în Atlantic, dar traseul acestuia este diferit de cel pe care l-au anticipat meteorologii. Acesta si-a modificat directia si se îndreapta acum spre Europa, mai exact spre coasta nord-vestica a Spaniei, în…

- La sedinta ordinara a Consiliului Judetean Maramures, desfasurata in luna august 2017, alesii judeteni au aprobat, prin vot unanim, utilizarea sumei de 36,35 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Maramures, pentru premierea elevilor care au obtinut media 10,00 la…

- "8 ianuarie 1882. Bal dat in folosul saracilor la 19 decembrie 1881. La 1 ianuarie 1882, pentru prima data la Constanta, serviciul divin se oficiaza si in limba romana.ldquo; Apud Stoica Lascu, "Marturii de epoca privind istoria Dobrogeildquo;, 1999, pag. 139 140. Citeste si: ZIUA de Constanta lanseaza,…

- "17, 24, 31 mai 1880. Prezentarea inventarului Muzeului Prefecturii Judetului Constanta.ldquo;Apud Stoica Lascu, "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei", 1999, pag. 102 106 Citeste si: ZIUA de Constanta lanseaza, in curand, Indreptarul de iubire Zi dupa zi, pana la Ziua Dobrogei, ZIUA de Constanta…

- Cotata, in sondaje neoficiale, cu o intenție de vot din partea devenilor de noua procente, UDMR nu se grabește sa anunțe daca va avea sau nu un candidat la alegerile parțiale din 5 noiembrie, in urma carora il vom cunoaște pe noul primar al reședinței de județ. „Vom avea o ședința, la…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare ANIF a anuntat cine a castigat contractul "Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare cinci loturi ldquo;. Potrivit anuntul de atribuire numarul…

- TDF Pompe SRL din Bucuresti a semnat cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Firma si a adjudecat lotul 1 electropompe si mixere submersibile statii tratare ape uzate cinci bucati si lotul 2 electropompe submersibile statii pompare ape uzate sase bucati . Valoarea totala…

- Crosul Craiovei, competitie organizata de Directia pentru Sport si Tineret Dolj, care ar fi trebuit sa se desfasoare astazi, in Parcul Tineretului, a fost reprogramat, din cauza conditiilor meteo, conform unui anunt postat de DJST Dolj pe pagina de Facebook ...