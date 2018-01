Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Dumitru Gidiceanu, administratorul firmei Mobili Brianza din Miroslava, considerat unul din cei mai importanți jucatori de pe piața mobilei de lux din zona Moldovei, anul 2018 a inceput cum nu se poate mai prost. In baza unei decizii a Judecatoriei Iași, firma recuperatoare de credite Asset Portofolio…

- Bucovina reprezinta una dintre destinațiile preferate de vacanța din Romania. Sute de mii de turiști din țara și de peste hotare viziteaza anual manastirile din zona, peisajele spectaculoase din Obcinele Bucovinei și din Valea Dornelor, precum si Cetatea Sucevei, principala cetate de scaun a Moldovei…

- Cvartetul vocal „Cantabile" al Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava va susține un concert de Craciun, miercuri, 20 decembrie, incepand de la 19.15, la Biserica catolica „Ioan Nepomuk", din centrul municipiului.Prof. Iulia Buraciuc, prof. Doina Chișca, ...

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, primarii liberali din orașele Moldovei au avertizat ca legea bugetului, in forma sa actuala, va accentua decalajele dintre Moldova și celelalte zone ale țarii. Edilii solicita bani mai mulți de la executiv pentru a susține proiecte pentru…

- Concertul de colinde „Noapte de Craciun” susținut miercuri, 13 decembrie, la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, de Corala barbateasca ortodoxa „Armonia” din Constanța (din anul 2004 se afla sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului), a fost cel mai frumos mod de a intampina și de a ne ...

- In ultimul episod al campaniei ,,Romani pana la moarte” vorbim despre depopularea Romaniei și ce decurge din ea. Intre altele, lipsa forței de munca pe plan intern și, uneori, tragedii produse in alte țari, precum cele pe care vi le-am prezentat in primele doua articole din campanie. Tudora nu se deosebește…

- Mitropolitul Dosoftei s-a nascut in anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat pentru inceput acasa, apoi la Iasi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, infiintat in timpul domnitorului Vasile Lupu. De aici se indreapta spre Liov, unde va studia la Școala Fratiei Ortodoxe „Adormirea…

- Noua versiune Dacia Duster a fost lansata joi seara, pentru nordul Moldovei, de catre SC Darex Auto SRL din Suceava. Compania din județul vecin a avut cateva sute de invitați, inclusiv din Botoșani, cu toții curioși sa vada inca din prima clipa noul model.

- Manastirea Slatina a fost construita intre anii 1553-1558 in satul Slatina (județul Suceava) de catre domnitorul Alexandru Lapușneanu. Biserica manastirii are hramul „Schimbarea la Fața”. Manastirea Slatina este prima mare ctitorie a lui Alexandru Lapusneanu si se afla in apropiere de Falticeni. Legenda…

- In anul 1600, in timpul domniei lui Ieremia Movila, Moldova rezista unei incursiuni a lui Mihai Viteazul, domnitorul Tarii Romanesti, care cucerește Statul Moldovenesc prin forța armelor și se proclama domn. Peste citeva luni armatele lui Mihai Viteazul sint alungate de oștile domnitorului moldovean…

- Eroul reportajului de astazi nu are nevoie de prezentare. Muzica lui este cunoscuta și iubita de intreg poporul moldovenesc. Melodiile lui au rasunat in Piața Marii Adunari Naționale, in satele și orașele Moldovei, dar și in casele fiecaruia dintre noi. E vorba despre Iurie Sadovnic, cel care a daruit…

- Aron Voda Tiranul a ocupat tronul Moldovei in anii 1591-1592; 1592-1595. Dupa parasirea Moldovei de catre Petru Schiopul (1591) tronul tarii ramasese vacant. Dintre pretendenții ce se linguseau pe linga sultan cel mai smecher si cel mai darnic a fost un oarecare Aron, fiul nelegitim al lui Alexandru…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma exporarii Bainet, scrie zf.ro. Compania a forat in Nord-Estul Romaniei, in zona Suceava EIV-1. Sondale au forat…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas a anuntat oficial descoperirea unui important zacamant de gaz in Romania dupa ce a forat nord-estul tarii in zona Suceava EIV-1. Bursa din Londra pe care compania este listata a anuntat ca actiunile companiei au explodat si cu 40- in sedinta de tranzactionare dupa…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie zf.ro Compania a forat în Nord-Estul…

- Doi elevi din Suceava au inventat pantofii inteligenți: cu lanterna, aer condiționat și masaj. Andrei are 18 ani și Ciprian este cu doi ani mai mic decat prietenul lui, iar amandoi vor sa urmeze facultați tehnice la noi in țara. In timp ce profesoara lor ii fotografiaza, Andrei și Ciprian povestesc…

- Asociația Renascendis deruleaza pana la sfarșitul anului 2017 proiectul educativ history.art.heritage. Fagaraș Country GameBook, al carui obiectiv este realizarea unei carți interactive in limba engleza pentru adolescenți despre patrimoniul cultural al Țarii Fagarașului – prima de acest gen dedicata…

- Polițist amenințat cu un cuțit in tren de un barbat din Arad. Individul, care a incercat sa fure un telefon mobil, a fost imobilizat de comisarul de poliție. Talharul a fost reținut, dupa ce trenul a ajuns la Arad. Incidentul a avut loc luni, in trenul 1665 de pe relatia Iasi – Timisoara, conform aradon.ro…

- Poliția municipiului Suceava a organizat sambata o acțiune pe raza comunelor Adancata, Mitocu Dragomirnei și Zvoriștea, pe linia asigurarii climatului de siguranța publica, prevenirea și combaterea actelor de comerț ilicit, a siguranței cu sisteme de paza a societaților comerciale și a reducerii ...

- Sheriff Tiraspol și-a garantat titlul de campioana cu o etapa inainte de finisarea campionatului, dupa victoria obținuta la Orhei cu Milsami. Discipolii italianului Roberto Bordin s-au impus cu scorul de 2-0 și se pregatesc de partida cu Zlin din Europa League.

- Un tanar de 27 de ani a fost prins la volan desi avea un permis fals din Ucraina. dimineata zilei de vineri, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe str. Traian Vuia, autoturismul condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, care a prezentat…

- Potrivit purtatorului de cuvant al MMB, Constantin Sturzu, preotul Ungureanu ar fi amenintat si bruscat, duminica dimineata, o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor care s-a deplasat la biserica Parohiei Schit Oraseni pentru a-l prezenta comunitatii pe preotul delegat de Centrul Eparhial pentru a sluji…

- In localitatea Topolița, din comuna Grumazești, imediat dupa un pod metalic de peste apa care poarta numele satului, este biserica parohiei. Monument istoric cu vechime mai mare de 200 de ani, lacașul nu este vizitat niciodata de grupuri de turiști, punctele de interes din zona fiind Casa Creanga și…

- Prezent la Suceava la un seminar economic ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valerii Kuzmin, s-a referit la problema unirii Romaniei cu Republica Moldova. Diplomatul rus chiar a propus sa fie organizat un referendum la acest subiect, oferind drept model cum cazul Rusiei și Crimeii. "In Romțnia,…

- Peste 170 de perchezitii se desfasoara in aceste clipe in toata tara. Operatiunea este realizata de procurorii teritoriali, de comun cu Directia antidrog a INI a IGP al MAI, Directia de Politie a municipiului Chisinau, in conlucrare cu inspectoratele de politie teritoriale. Pina la aceasta ora au fost…

- Un tanar in varsta de 18 ani si un barbat de 30 de ani s-au ales cu amenzi si cu marfa confiscata pentru nereguli silvice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 08.45, un echipaj din cadrul Poliției comunale Șcheia a oprit pentru control, pe strada Manastirii din localitate, o ...

- "Exista un diferend in aceasta familie", a spus Freeman, explicand ca soacra lui Devin Patrick Kelley frecventa aceasta biserica. "Știm ca el a trimis amenințari... ca ea a primit mesaje de amenințare de la el", a spus Freeman Martin. Fost caporal al forțelor aeriene americane, Devin Patrick…

- Este cel mai grav incident de acest tip din acest stat de Sud si unul dintre cele mai grave din istoria moderna a Statelor Unite. First Baptist Church din Sutherland Springs, o mica biserica de lemn asa cum exista peste tot in SUA, era frecventata de parintii fostei sotii a ucigasului, au anuntat luni…

- Cetatenii cu drept de vot din patru comune din zona Moldovei sint asteptati, astazi, la urne, pentru a-si alege primarii. Posturile au ramas vacante pentru ca Agentia Nationala de Integritate i-a declarat incompatibilie, din diferite motive, pe edilii alesi in 2016. Cele patru localitati unde se desfasoara…

- Astazi, colegii nostri din studioul iesean al Societatii Romane de Televiziune sunt in sarbatoare. In urma cu 26 de ani, la 3 noiembrie 1991, incepea sa emita TVR Iasi. De-a lungul timpului, atit numarul de ore de emisie a crescut, dar si aria de acoperire. In prezent, programele studioului TVR Iasi…

- Maicuțele de la Manastirea Colilia, din comuna Cogealac, risca sa înghețe de frig în aceasta iarna dupa ce hoții le-au lasat fara generatoare. Pentru a le veni în ajutor a fost lansat un apel umanitar pe Facebook. "Manastirea Colilia, in frig si intuneric. In decursul a 10…

- Biserica „Sfintii Mari Mucenici Teodor Tiron si Teodor Stratilat" din Iasi (Sfintii Teodori, in zona Bolta Rece) a primit in acest weekend un fragment din moastele Sfantului Mare Mucenic Teodor Tiron de la Manastirea Sfantul Nicolae din Episcopia Srem - Serbia. Acestea au fost aduse de startul manastirii,…

- Consiliile Județene (CJ) din regiunea Moldovei vor implementa, in urmatorii trei ani, un program prin care incearca incurajarea antreprenoriatului in randul romanilor stabiliți in strainatate. Este vorba despre proiectul ”Reconnect Diaspora – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitațile…

- Anul acesta marcam 70 de ani de la apariția boxului in Moldova, cind iurii Ermolin, Leonid Sazonov și Isidor Goldștein au fost primii antrenori de box. In a. 1947 echipele Moldovei (maturi și tineret) au participat la cel de-al 13-lea campionat al URSS – la Moscova, pe stadionul "Dinamo". Pugiliștii…

- Istoria lui Ștefan cel Mare fost marcata și de domnia neobișnuit de lunga a voievodului Moldovei, care stat pe tron 47 de ani. Doar Regele Carol I al României a avut o domnie mai îndelungata, de 48 de ani.

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a actualizat informarea meteo de vant si frig. Potrivit acesteia, pana astazi la ora 10, in toate judetele Moldovei, in zona montana vantul va prezenta intensificari ce vor depași 65…70 de kilometri la ora, iar pe creste 80…90 kilometri la ora si se…

- Dupa ce meteorologii au anunțat ca in mai multe zone din țara sunt așteptate ninsori, CFR Calatori a anunțat ca a luat masuri de precauție pentru urmatoarele zile. Ministerul Transporturilor a dispus luarea de masuri pentru preintampinarea unor eventuale perturbari in circulatia feroviara. Astfel a…

- Frumusetea Bisericii "Sfanta Cruce" din Patrauti si a celorlalte biserici-monumente UNESCO din judetul Suceava este promovata in "Orasul Luminilor", prin expozitia de arta contemporana „Colours of Bucovina", ce va fi vernisata in data de 2 noiembrie a.c., la ...

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Mitocu Dragomirnei, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava, a implinit joi, 26 octombrie, 10 ani de la infiintare. Oaspetii au fost intampinati cu paine si sare de preotul ...

- IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, va oficia in aceasta seara, de la ora 17:00, la Biserica „Sf. Dumitru" din municipiul Suceava, slujba de priveghere, impreuna cu mai mulți preoți. Biserica „Sf. Dumitru" din Suceava isi serbeaza joi, 26 octombrie, hramul. ...

- Campania electorala pentru alegerile locale parțiale care vor avea loc pe 5 noiembrie in localitați din 13 județe incepe astazi, urmand sa se incheie sambata, 4 noiembrie, la ora 7,00. Fondurile necesare in vederea organizarii alegerilor locale parțiale din 5 noiembrie se ridica la 4,36 de milioane…

- In aceasta sambata, credinciosii ortodocsi o praznuiesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei, ale carei moaste se afla la Iasi, in Biserica “Sfintii Trei Ierarhi”. De altfel, inca de la inceputul aceste saptamani, pelerini din intreaga tara au inceput sa vina la Iasi, pentru…

- J. Daul: „PPCD este unul din partidele cele mai experimentate din Moldova, un promotor al democratiei si al luptei pentru drepturile omului. Partidul Dumneavoastra este membru al marii familii a Democratiei Crestine Europene. Va exprimam solidaritatea si încrederea noastra în…

- Sambata, 14 octombrie 2017 este cinstita Preacuvioasa Parascheva, care mai ales in zona Moldovei se bucura de o mare veneratie. Cu doua-trei zile inainte incepe, de regula, un mare Pelerinaj la Iasi, unde se gasesc moastele sale aduse de catre domnitorul Vasile Lupu și așezate in ctitoria sa, Biserica…

- Nu este deloc neobișnuit ca un loc sau monument sa fie spațiul sau chiar actorul principal al unei legende sau povestiri miraculoase. Legendele ofera cu generozitate informatii despre geneza ori caracterul special al unui lucru, al unei persoane, al unei zone anume – asa sunt la noi legende arhicunoscute,…

- In Lunca Siretului, la limita dintre judetele Botosani si Suceava se afla un adevarat paradis terestru. Zavoaiele nesfarsite, meandrele pitoresti ale raului, plajele salbatice, dar si pasarile spectaculoase din zona transforma lunca Siretului intr-o destinatie pentru relaxare si comuniune cu natura.…

- „In fiecare an, sarbatoarea de 14 octombrie este o sarbatoare a bucuriei duhovnicesti, a credintei vii si marturisitoare si o dovada a dragostei poporului roman pentru sfintii si Biserica lui Dumnezeu. Aceasta zi si cele premergatoare marii sarbatori ofera lectii de viata prin credinta, nadejdea si…

- Recent s-au implinit 609 ani de la data cind domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun a acordat importante privilegii comerciale negustorilor din Lvov. Semnind la 8 octombrie1408 privilegiul commercial, Alexandru cel Bun a stimulat astfel circulatia si largirea nomenclatorului de marfuri. Dupa un an, la…

- Prețul energiei electrice nu este acelasi in toata tara, astfel ca locuitorii din Moldova platesc in fiecare luna cu aproape 10 lei mai mult decat cei din Transilvania, Banat sau Muntenia. Potrivit digi24, consumatorii casnici din regiunea de distributie a energiei Transivania Sud, platesc pentru un…

- Inca doua accidente grave s-au produs duminica, o persoana murind și mai multe fiind grav ranite in urma unor coliziuni. Nu doar accidentul grav de la Urziceni, in urma caruia o persoana a murit și alte 14 au fost ranite , a alertat autoritațile duminica, ci și alte doua evenimente rutiere soldate cu…