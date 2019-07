DIICOT Călărași a reținut șapte persoane, într-un dosar de trafic de droguri - Un traficant a fost prins în flagrant Sapte persoane au fost retinute marti de procurorii DIICOT Calarasi intr-un dosar de trafic de droguri, dupa ce in ziua anterioara au fost efectuate 24 de perchezitii si o prindere in flagrant si au fost ridicate 600 de grame de fragmente vegetale, dintre care 190 de grame de canabis, precum si diferite sume de bani, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii si politistii de combatere a criminalitatii organizate au destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic intern de droguri si operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

