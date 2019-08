Stiri pe aceeasi tema

- Alo, sunt Alexandra si vreau sa traiesc, Destin inutil, despre ce crezi ca vorbesc, Oameni buni, oameni rai, oameni ce doar barfesc, Alo,-s Alexandra și vreau sa traiesc Alo, ajutor, 112 , am nevoie de-ajutor Sa traiesc, nu vreau sa mor, Sunt o fata, nu actor, Sunt un copil, vreau in vise sa zbor.…

- In timp ce MINI continua sa sarbatoreasca cea de-a 60-a aniversare, marca a obtinut o noua realizare odata ce automobilul MINI cu numarul 10 milioane produs la nivel mondial din 1959 a parasit linia de asamblare. Automobilul aniversar - un model MINI 60 Years Anniversary Edition - a fost produs la 24…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marți in cadrul unei conversații telefonice cu omologul sau irlandez, Leo Varadkar, ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana in data de 31 octombrie „orice ar fi”, conform MEDIAFAX.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Iranul „merge pe un drum periculos”, dupa ce Teheranul a anunțat ca a capturat un petrolier britanic, informeaza Reuters.„Acțiunile de ieri din Golf reprezinta semne ingrijoratoare cu privire la faptul ca Iranul merge pe un…

- Cinci ambarcațiuni aparținând Garzilor Revoluționare din Iran s-au apropiat miercuri de un tanc petrolier britanic și au cerut echipajului sa opreasca nava, însa iranienii s-au retras în urma avertismentelor lansate de o fregata britanica ce se afla în zona, au afirmat mai mulți…

- Ambasadorul britanic la Washington a demisionat in urma scandalului provocat de apariția unor telegrame secrete in presa. Kim Darroch, unul dintre cei mai respectați diplomați din Marea Britanie a transmis la Londra mai multe e-mailuri in care il considera pe Donald Trump instabil și incompetent. Nimeni…

- Romancele Simona Halep si Raluca Olaru au fost invinse de cuplul Kirsten Flipkens (Belgia)/Bethanie Mattek-Sands (SUA), cu 6-7 (4), 6-2, 10-8, vineri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii de 998.712 dolari. …

- Mii de oameni au celebrat rasaritul soarelui la Stonehenge, ansamblu megalitic din Marea Britanie inclus in patrimoniul mondial UNESCO, celebru pentru cele patru cercuri concentrice ale sale, in cea mai lunga zi a anului, Solstitiul de vara, potrivit BBC.