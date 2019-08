Stiri pe aceeasi tema

- „Adevarul“ a luat legatura cu un afacerist Italian care a cunoscut-o foarte bine pe Daniela, fiica criminalului din Caracal. Acesta a declarat, sub protectia anonimatului, ca locuieste in vecinatatea casei unde a stat aceasta in Italia si ca a vazut-o de foarte multe ori insotita de fete tinere.…

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.

- Familia lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul din Caracal, poate avea un rol crucial in desfașurarea anchetei. Cam asta lasa de ințeles Daniela, fiica lui Dinca, care a declarat ca va face dezvaluiri, peste doua zile.

- Noi detalii tulburatoare ies la suprafața, in cazul crimelor odioase din Caracal. O vecina de-ale lui Gheorghe Dinca a marturisit ca il cunoștea pe acesta ca fiind un barbat liniștit și respectuos, dar ca avea anumite tulburari comportamentale.

- Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal, a fost angajat al Spitalului Municipal din Caracal, unde a lucrat ca geamgiu timp de opt ani. Oamenii care l-au cunoscut au spus despre el ca &"era un om de treaba&", dar dezordonat.

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.